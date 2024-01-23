Ушла из жизни легенда Мурманского областного драматического театра Алла Журавлева

Её коллеги, друзья и члены семьи исполнили последнюю просьбу актрисы: они попрощались с ней в стенах любимого театра, которому она посвятила лучшие годы жизни.

Проститься с народной артисткой России, РСФР и обладательницей «Золотой маски» Аллой Журавлевой пришли её верные друзья и коллеги. Те, кто был с ней рядом не один десяток лет.

Анна Будовская, актриса Мурманского областного драмтеатра: «Она была открытым человеком с сопереживанием, эмпатией. И когда мы пришли - такие неоперившиеся студенты, которых начали вводить потихонечку в репертуар, то это была такая школа, я вам честно скажу. Она могла достойно похвалить, сделать конкретно замечание, а могла и ругнуться так, что мало не покажется. А в целом, это прекрасное воспоминание. И я рада, что в моей жизни был такой партнёр».

Александр Водопьянов, заслуженный артист РФ, режиссёр-постановщик Мурманского областного драмтеатра: «Она почему-то очень тепло относилась ко мне. Я не знаю, чем это я заслужил, но у меня есть, что вспомнить и есть, что беречь в памяти в связи с уходом Аллы Иосифовны. Так пересматриваешь и понимаешь: да, приходит время – уходят люди, но ведь остаётся то, что они сделали. А в театре это остаётся только в памяти коллег и зрителей».

Алла Журавлева с детства мечтала стать актрисой и начинала свой профессиональный путь в родном Луганске. А в Мурманск переехала в 1963 году. Сначала выступала на сцене театра Северного флота, а потом перешла в областной драмтеатр. Алла Иосифовна была не просто актрисой, но и примером для молодых коллег. Вспоминая истории о ней, артисты всегда упоминают бесконечную энергию Журавлевой, которой завидовали многие.

Екатерина Ефремова, актриса и музыкант: «Сегодня день горький, потому что это процессы в принципе, внутри страны происходят. Уходят такие величины, которые собой олицетворяют эпоху. К сожалению, не всегда достойная замена находится. Может просто надо вырасти, пройти этот опыт переживаний и жизненный, философский. Для меня это потеря. И некая пустота возникает».

Ольга Обухова, министр культура Мурманской области: «Талантливая, яркая, удивительная, со своим актёрским почерком. Знаете, Кольскому Заполярью повезло, что свой творческий путь Алла Иосифовна прошла именно здесь - на Кольской земле. Сегодня не только театралы, но и жители Заполярья обязательно будут вспоминать Аллу Иосифовну на сцене, в её ролях».

Попрощаться не просто с легендарной актрисой, а в первую очередь с родной мамой, к которой пришла дочь Инга. Для неё Алла Иосифовна была и будет неординарной, полной любви и энергии. И по признанию женщины, её мама оценила бы такое почётное прощание с ней.

Инга Иващенко, дочь Аллы Журавлевой: «Это то, чего именно хотела бы мама, потому что театр был её домом. Она всегда любила сюда приходить, чувствовать себя хозяйкой положения, режиссировать события. Я думаю, это событие никто не предполагает, но если бы она знала, то срежиссировала так, как сделали вы, замечательные её друзья».

Её называли королевой сцены. Её не стало на 87 году жизни. Но она всегда будет жить в сердцах любящих людей, верных друзей и благодарного зрителя. Её звали Алла Журавлева...