Ушла из жизни Раиса Ноттовна Минина

С прискорбием сообщаем, что 30 декабря 2021 года на 87-м году скончалась Раиса Ноттовна Минина.



Раиса Минина прожила в Мурманске всю жизнь, трудилась на благо города. Сначала технологом-нормировщиком на судоремонтном заводе Министерства морского флота, затем администратором Дома межрейсового отдыха моряков. Также Раиса Минина курировала стройку нового ДМО - сегодняшнего конгресс-отеля «Меридиан».



Гражданская панихида состоится 5 января в 11 утра в морге Мурманской областной клинической больницы имени П.А. Баяндина.



Коллектив телекомпании «Арктик-ТВ» приносит искренние соболезнования родным и близким Раисы Ноттовны.

