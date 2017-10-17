Ушли служить под строгим взглядом «Алёши»

Отправиться в часть не с тёплого призывного пункта, а от подножия памятника «Защитникам советского Заполярья». Именно здесь, за полчаса пока проходил митинг, можно было с лихвой прочувствовать все невзгоды северной погоды – непременного спутника любого солдата, которому по долгу службы придётся нести дежурства и охранять покой Родины.

Но если ребятам и холодно, то они ловко это скрывают. От Вечного огня у Алёши в армию новобранцы уходят первый раз за всю историю Северного флота.

- Хотелось, чтобы это стало традицией. Наши северные призывники, наша молодёжь отличается характером и стойкостью, - отметил в приветственном слове Дмитрий Филиппов, глава муниципального образования г.Мурманск. - Я думаю, и в этот раз молодые ребята не подведут и будут достойно представлять наш регион в вооруженных силах.

Большая часть мурманских призывников останутся служить в своём регионе. Лишь 30 % попадут в части других областей. Например, сегодня утром 15 рекрутов оправились в Воркуту. А вот понятие «уклонист» или тем более «беглец» с каждым годом уходит в далекое прошлое.

Больше всего за своих парней переживают родители. Мамы, папы и бабушки с дедушками, одетые в гражданское, морщатся от порывов ветра, терпят ледяной дождь, с нетерпением ждут окончания церемонии, чтобы дать незаменимые в солдатской жизни указания: чаще звонить, быть осторожнее. И непременно обещают приехать в часть на присягу, как и Любовь Павловна, провожающая внука на флот. «Конечно переживаю. Он с удовольствием идёт служить. Даже не стал поступать никуда, говорил: «Отслужу, а потом буду поступать», - рассказывает Любовь Дмитраченкова, мурманчанка.

Проще в войсках будет тем, кто имеет за плечами чуть больше жизненного опыта, кто сделал свой выбор более осознано.

Год службы пролетит незаметно, к тому же новобранцы получают увольнительные и бывают дома. А вот чрезмерную родительскую опеку военные комиссары считают неправильной. Не стоит родителям лишний раз напоминать солдату о семье, вызывая в душе бурю противоречивых эмоций.