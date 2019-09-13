Усилия помощников в проведении фестиваля «Гольфстрим» отмечены администрацией Мурманска

7 сентября в столице Заполярья состоялся Международный фестиваль «Гольфстрим», в котором приняли участие более 10 тысяч человек. Такое масштабное событие прошло на высоком уровне благодаря слаженной работе многих специалистов и волонтеров областного центра

Масштабный спортивный фестиваль проходил в Мурманске уже 4-й раз. В этом году праздник прошёл не только около Кольского моста, были задействованы сразу несколько локаций. «Это и центральный стадион, и площадь Пять Углов, - отметила Тамара Прямикова, глава муниципального образования город Мурманск. – Людей было очень много. Ну, и конечно, нужно было очень много друзей, помощников, ответственных, поэтому все они сегодня будут отмечены».

Сегодня в торжественной обстановке наградили более 40 организаций и предприятий города. Это и судьи фестиваля, медики, представители силовых структур, сотрудники ГИБДД, партнёры мероприятия, которые предоставили призы для победителей.

«Здесь все наши соратники, которых мы очень любим и уважаем, которым хотим сказать спасибо, потому что за большой чередой совещаний, встреч, которые проводились накануне мероприятия, везде была деловая атмосфера, - отмечает Ирина Андреева, председатель комитета по физической культуре и спорту администрации города Мурманска. – Вот сегодня устраиваем настоящий праздник - подведение итогов фестиваля спорта «Гольфстрим».

В этом году на IV Международном фестивале спорта «Гольфстрим» была очень обширная программа, включающая в себя игровые, интерактивные и культурные площадки. Состязания провели по 14 видам спорта: помимо заплыва через залив и самого массового состязания – забега через Кольский мост, состоялись также соревнования по пляжному волейболу, мини-футболу на песке, регби и другим видам спорта.