Усилия ведущего тренера по боевым единоборствам Сергея Тян отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством»

Воспитать молодых ребят достойными людьми, привить им любовь к Родине и научить справедливости - такой девиз у военно-патриотического клуба «Кольчуга»

Именно эти ребята станут участниками Армейских соревнований в Санкт-Петербурге. Школьники из Мурманского военно-патриотический клуба «Кольчуга» дадут фору любому солдату в такой дисциплине как сборка-разборка автомата Калашникова на скорость, а уж стреляют молодые северяне лучше, чем многие офицеры. Так что предстоящее испытание не представляет для них сложности.

- Офицерское многоборье включает в себя три дисциплины - это огневая подготовка, стрельба из пистолета - штатного оружия, даётся 30 выстрелов, бег и плавание на 300 метров, поэтому ребята должны быть подготовленные, - рассказывает о предстоящих испытаниях Андрей Руденко, начальник отдела организационно-плановой военно-патриотической и спортивной работы регионального отделения.

Воспитывает боевой дух в ребятах ведущий тренер Мурманской области по боевым единоборствам, обладатель пяти чёрных поясов Сергей Тян. Своих подопечных он помнит по именам. Дети, которые пришли к нему совсем маленькие, сейчас уже выросли, со многими Сергей Николаевич поддерживают связь.

- Мои воспитанники поступили в военные училища, многие уже стали офицерами, служат на Северном флоте, - говорит Сергей Тян, директор комплексной детско-юношеской спортивной школы № 17. – В а этом году двое моих воспитанников - Коренев Сергей и Илларионов Константин прошли по Красной площади на параде Победы.

Воспитанники Сергея Тяна рассказывают, что их наставник всегда принимал активное участие в их жизни, готовил к соревнованиям, поддерживал, научил справедливости и честности, помог определиться с выбором профессии. Поэтому никто из них не удивлен, что тренер награждён орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени.

В военно-патриотическом клубе занимаются дети с 7 лет. Некоторые из них, в будущем становятся наставниками.