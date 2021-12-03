В День неизвестного солдата традиционно отдают дань памяти погибшим и пропавшим без вести во время войн и военных конфликтов. Эдуард Миронов, командир Североморского поискового отряда «Ваенга», встретился с учащимися образовательных учреждений Заполярья и кадетами, чтобы рассказать о работе добровольцев, которые каждый год проводят на местах сражений десятки часов.

Ищут останки бойцов, а позже придают их земле в братских могилах, если не удается установить личность погибших. По словам поисковика, самое главное, доносить до ребят информацию, какой ценой была добыта наша Победа.

Участники встречи ознакомиться с экспозицией, на которой представлены личные вещи солдат и остатки боеприпасов, которых были найдены на территории Мурманской области.

Усилиями поисковиков в этом году захоронены останки 79 бойцов. Все находки задокументированы, в зимний период будет вестись работа с военными архивами России.

Эдуард Миронов, командир Североморского поискового отряда «Ваенга»: «На территории Мурманской области сейчас работает 23 поисковых отряда, которые объединяют взрослых людей, так как здесь нужна осознанность и безопасность, так как поиски ведутся на местах боёв».