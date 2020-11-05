Условия для бизнеса в Мурманской области становятся одними из лучших в стране

Об этом заявил губернатор Мурманской области на встрече с предпринимателями региона.

Врачи-диетологи убеждены, что регулярное потребление северных ягод по целебному эффекту нисколько не уступает модным нынче биологически активным добавкам. А варенье и соусы из этих чудодейственных продуктов еще и заряжают энергией и поднимают настроение. В наших северных широтах сбор ягод для кого-то является хобби, а для кого-то это целый бизнес-проект. Например, компания «Кольский край», известная даже за пределами региона, занимается этим уже более 6 лет.

Андрей Стогов, коммерческий директор компании «Кольский Край»: «Мы стараемся нашу продукцию реализовывать везде. В том числе ресторанам и кафе, туристические точки очень хорошо берут. Те туристы, которые приезжают к нам в Мурманскую область, все ищут нас, все хотят приобрести наше варенье. Оно может стать брендом Кольского полуострова».

Компания «Кольский край» - один из ведущих производителей на российском рынке, который специализируется на заготовке, электронной очистке и глубокой переработке лесных ягод. На достигнутом предприятие останавливаться не собирается. В планах - сотрудничество с крупными ритейлерами страны и реализация нового проекта. Конечно, без поддержки региона тут не обойтись.

Андрей Стогов, коммерческий директор компании «Кольский Край»: «Мы выиграли губернаторский грант - субсидирование на определенную сумму, которая поможет нам, точнее уже помогла нам построить здание музея варенья, которое мы придумали как проект».

Поддержка бизнеса – важная составляющая развития предпринимательства в нашем регионе. Преференции, которые получают производства в Мурманской области, являются одними из самых масштабных в России. Об этом заявил губернатор Андрей Чибис на встрече с бизнес-сообществом.

О желании открыть своё дело в Мурманской области заявляют предприниматели Карелии и Ленинградской области.