Услуга без лицензии, или История о том, как «Моя Медицина» обманывает северян

Частные медицинские центры в Мурманске стали уже обычным делом. Иногда северянам проще сразу обратиться туда, чем ждать очереди на приём в поликлинике. Особенно, если справка или исследование требуются срочно. Однако, заказчик такой услуги всегда рискует попасть в неприятную ситуацию. Особенно, если медцентр предоставляет соответствующую услугу, не имея на это лицензии.

На телеканал «Арктик-ТВ» обратился северянин, который сообщил, что делал УЗИ в частном медицинском центре «Моя Медицина». Расположен медцентр почти в самом центре города. Процедура прошла хорошо, однако результаты исследований на работе завернули. Выяснилось, что кабинет УЗИ работал без лицензии. То есть, «Моя Медицина» оказывать эти услуги права не имеет. Обидно, правда? Потрачены время и деньги, а толку от этого нет. Тогда огорченный северянин написал жалобу в Росздравнадзор с требованием медцентр проверить и наказать. А в ответ, по его мнению, получил отписку. Из неё выяснилось, что лицензии на УЗИ у медцентра, действительно, нет, но Росздравнадзор ничего делать с этим не намерен, так как это, якобы, полномочия полиции. Мы решили уточнить, действительно ли это так, сами позвонили в Росздравнадзор.

Жанна Помаха, врио руководителя Росздравнадзора по Мурманской области (по телефону): «Полномочиями Росздравнадзора являются медицинские организации, контроль и надзор в сфере здравоохранения за медицинскими организациями, осуществляющими медицинскую деятельность. Учреждения, не имеющие лицензии, то есть, законно не осуществляющие эти действия, не подлежат контролю и надзору в сфере здравоохранения со стороны Росздравнадзора».

Тут, вроде, всё понятно. Но ведь медцентр лицензии на медицинскую деятельность имеет, то есть, медицинским учреждением является. Без лицензирования осталось только УЗИ. Как быть в этом случае? Оказывается, и здесь, с точки зрения Росздравнадзора, помочь может только полиция.

Жанна Помаха, врио руководителя Росздравнадзора по Мурманской области (по телефону): «Если надо перенаправлять, для этого есть веские основания. В соответствии с федеральным законом в течении семи рабочих дней перенаправляется в ту организацию, в чьём ведомстве находится».

Очевидно, эту жалобу северянина руководитель Росздравнадзора Надежда Моколене посчитала основанием недостаточно веским. Как видим в ответе, в полицию документ перенаправлять не стали, ограничившись объяснением: это не наше дело.

С таким подходом не удивительно, что частные клиники в регионе не беспокоятся о том, что предоставляют услуги без лицензии. Всё-равно ведь жалобы затеряются на чиновничьих столах. Кстати, в клинику мы тоже позвонили, чтобы уточнить: а действительно ли было УЗИ? Вдруг наговаривают на честных граждан.

Руководитель медцентра «Моя Медицина» (по телефону): «Был принят на работу администратор, которая записала пациента и, действительно, УЗИ было сделано. После того, как пациент обратился, сказал, что произошла такая ситуация, он пришёл, ему вернули денежные средства и запись на УЗИ - приостановлена до получения лицензии».

Как вы поняли, официальная версия медцентра: виноват администратор, а УЗИ было ошибкой. Однако у нас есть сведения, что случай этот в «Моей Медицине» не единичный. У нас в распоряжении есть ещё одна жалоба от мурманчанина, столкнувшегося с той же проблемой. Ему тоже сделали УЗИ, не имея на это лицензии. Подозрительно, правда?

Более того, сведения об услуге УЗИ есть на сайте медорганизации. На эту же процедуру приглашает и реклама-граффити на стене, сделанная явно не вчера. А может и художники ошиблись?

В сухом остатке имеем следующее: Росздравнадзор интересы человека, обманутого медцентром, не имеющим лицензии, не защитит. Там подобные организации просто не видят. С точки зрения чиновников, необходимо обращаться в полицию. Но вот вернуть деньги за подобную услугу вы можете и сами. Чем и предлагаем заняться клиентам, посетившим УЗИ в медцентре «Моя Медицина». Ведь если нет лицензии, то и услуга, выходит, не оказана. А за что же тогда берут деньги?

Пресс-служба регионального Министерства здравоохранения, к сожалению, оперативно предоставить комментарий по этой ситуации не смогла. Хотя у нас есть вопросы к отделу по лицензированию ведомства. В частности, мы бы хотели узнать, как так получается, что медорганизация получает лицензию по одному виду деятельности, а занимается совсем другим, при этом не лишается лицензии.

Мы не оставляем надежды получить комментарий по этому вопросу, а раз не можем договориться с областным Минздравом устно, то напишем письменный запрос, а затем продолжим эту тему.