Услуги Центра психологической помощи молодёжи востребованы среди северян

Депутаты горсовета Мурманска посетили Центр психологической помощи молодёжи. В этом учреждении проводятся различные тренинги, групповые и индивидуальные консультации с психологами, а так же сеансы арт-терапии.

Центр психологической помощи входит в состав Объединения молодёжных центров и клубов. Учреждение специализируется на оказании психологической помощи молодёжи в возрасте от 14 до 30 лет. Здесь делают упор на реализацию программ по профилактике суицидальных рисков, поддержку и укрепление психического здоровья, пропаганду семейных ценностей, а также на развитие навыков и умений самостоятельной жизни.

- Потребность на наши услуги есть, потому что бесплатную психологическую помощь, бесплатные психологические тренинги сегодня получить довольно-таки сложно, - говорит Юлия Николайчук, главный специалист по молодёжной политике МАУМП «Объединение молодёжных центров и клубов». - У молодежи, как правило, с финансами, сами понимаете, не очень хорошо обстоят дела. А здесь проводятся все мероприятия бесплатно, их проводят очень квалифицированные психологи.

Цель депутатского объезда сугубо ознакомительная. Народные избранники проверили состояние помещений, в которых несколько лет назад был выполнен ремонт, и ознакомились с программой, которую предлагает центр, а так же побеседовали с психологами. Особенно гостям понравилась комната арт-терапии, в которой расположен специальный планшет с подцветкой для рисования песком, мягкие кресла-мешки, на которых могут отдохнуть посетители клуба. Предметы интерьера здесь имеют свою миссию - создать максимально комфортную обстановку.

- Впечатления очень хорошие, потому что мы увидели совершенно другой центр, - говорит Ирина Малюк, депутат Совета депутатов г.Мурманска, - центр, который нужен мурманчанам, который нужен молодёжи, который нужен семейным парам, потому что этот центр решает очень и очень многие вопросы.

Центр психологической помощи молодёжи может посетить каждый, кто нуждается в психологической помощи. Более того, сюда вместе с подростками приходят и родители, которым психологи помогают наладить семейные взаимоотношения.