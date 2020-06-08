Услуги «М2С» теперь предоставляет «Ростелеком» - оплату квитанций необходимо проводить своевременно

Телеканал «Арктик-ТВ» уже сообщал о том, что все абоненты компании «Мурманские мультисервисные сети» («М2С») перешли в компанию «Ростелеком». Именно «Ростелеком» теперь оказывает услуги и собирает плату.

Если абоненты хотят продолжить пользоваться привычными благами и смотреть любимые каналы, они должны внести плату за телевидение по новым квитанциям. Это касается и тех, кто собирается в отпуск. Оставлять задолженность нельзя, абонента попросту отключат. Внести средства просто – по квитанции через мобильный банк, в отделениях почты или платежных терминалах.

Антон Сулоев, представитель компании «М2С»: «Убедительно просим вас провести платежи, чтобы избежать отключения и продолжить смотреть свои любимые каналы».