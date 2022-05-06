Услуги Пенсионного фонда России стали доступнее благодаря работе мобильной клиентской службы

Более двенадцати лет современный передвижной офис помогает вести круглогодичный приём граждан в удалённых труднодоступных населённых пунктах Заполярья. К примеру, специалисты клиентской службы в Кандалакше выезжают в посёлки Алакуртти, Зеленоборский, Зареченск, находящиеся в 50-100 км от города один раз в неделю по заранее утвержденному на месяц вперёд графику.

Во время таких приёмов решаются самые разные вопросы граждан: принимаются заявления, оказывается консультативная помощь, в том числе при работе с электронными сервисами. Ознакомиться с актуальным графиком можно на региональной странице официального сайта ПФР.