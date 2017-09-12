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День за днём с «Арктик-ТВ»12.09.17 19:30

Услышать многообразие звуков – мы можем помочь семилетнему Арсению Драчуку

В новом телесезоне редакция «Арктик-ТВ» вновь запускает благотворительный проект «Море доброты». Следите за нашим эфиром. В ближайшей программе  журналисты расскажут о новых героях, которым нужна ваша помощь. Один из них - семилетний Арсений Драчук. Мальчик хочет научиться слышать. Это реально, но сложно. Ему требуется несколько дорогостоящих операций в США.

На улице, в толпе задорных мальчишек и девчонок первоклассник Арсений совсем не выделяется. Такой же улыбчивый непоседа. Однако, под шапкой у этого мальчугана сложный прибор - слуховой аппарат. Только с помощью него он может хоть как-то различать звуки.

- Арсений пришёл к нам в школу 1 сентября. Конечно, он ребёнок особенный, но он старается социализироваться и общаться с ребятами, - рассказывает Инна Задорожная, учительница Арсения. – Порой у него не получается, так как ему сложно не только общаться,  но и усваивать учебный материал.

Арсений появился на свет и сразу удивил родителей. Ещё во время беременности маму Татьяну предупреждали - у малыша будут проблемы с сердцем. Не обманули, сразу после рождения кроху пришлось отправлять на срочную  операцию в Москву. Спасли, а вот отсутствие ушных раковин повергло близких людей и врачей в шок. Редкая аномалия. Кроме того, обследования показали, что у мальчика нет слуховых проходов.

- Надежда есть. Мы это поняли, когда надели слуховой аппарат малышу, - рассказывает Татьяна Драчук, мама Арсения. – Мы отметили сразу прогресс в его поведении, услышали его гуления, первые слова, фразы.

Оказывается, подарить возможность слышать Арсению можно. Операции делают в Европе и даже в России, но они редки, многоэтапны (Арсению необходимо 8. – Ред.) и опасны возможными осложнениями.

Есть другой вариант – узкопрофильная клиника в США. Там работают врачи по собственной технологии, на счету которых тысячи подобных вмешательств. Медики обещают Арсению полноценные уши и восстановление слуха за два вмешательства. Однако, лечение обойдется в 160 тысяч долларов. 

- В России нам предлагают брать у ребёнка реберный хрящ, а нам нужно брать на два слуховых прохода, - рассказывает о сложностях операции Татьяна Драчук, мама Арсения. – А это может привести к деформации грудной клетки, которая и так у него деформирована после операции на открытом сердце.

Пока маленький Арсений мечтает только об одном - стать инспектором ГИБДД и ловить преступников. А вот учебой пока не проникся, зато уже нашёл подругу.

- Она учится в нашем классе, она мне подарила свои карандаши, а я - свои. Играем на улице, домик на дереве соорудили, - рассказывает Арсений Драчук.

За короткую беседу даже мы заметили, что мальчику трудно улавливать нашу речь. Звуки во время разговора в аппарате смешиваются, из-за чего  Арсению трудно сконцентрироваться и закончить фразу. В голове хаос. Пока, в силу возраста, он  не осознает, насколько это тяжело.

- Он не ощущает и не понимает пока тех проблем, которые связаны с его заболеванием, - отмечает Инна Задорожная, учительница Арсения.

К сожалению, крупные благотворительные фонды не могут помочь собрать средства на лечение Арсения, так как в России такие операции проводят. Да, рискованные, но таковы правила. Мама Татьяна намерена, вопреки всему, отправить сына лечиться за океан. Помочь ей в этом трудном деле могут только  отзывчивые люди.

- Я считаю, что он имеет право быть таким, как все, - говорит Инна Задорожная, учительница Арсения. - Очень хочется, чтобы ему помогли и все звуки были ему доступны.

Подробные отчёты о поступлении средств и полную историю мальчика можно прочитать на страничке в соцсети «ВКконтакте» с названием «Подарим Арсению мир ярких звуков!!!»

Реквизиты для оказания помощи Арсению Драчуку:

Карта Сбербанка: 5469 4100 1245 4900

Драчук Татьяна Васильевна

https://vk.com/drachuk_arsenii

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