«Успех каждого ребёнка»: Мурманский медицинский колледж открыл набор по дополнительным программам

В Мурманском медицинском колледже начался набор на новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ среди школьников Мурманской области. Набор проходит в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка». Для школьников доступно несколько программ: «Человек и здоровье», «Мир химии» и «Юный химик».

Познакомиться с будущей профессией можно сейчас со школьной скамьи. Такая возможность появилась для школьников, которые планируют связать свою жизнь с медициной. Мурманский медицинский колледж открыл набор по дополнительным программам.

В Мурманском медицинском колледже начался набор на новые места для реализации дополнительных общеразвивающих программ среди школьников Мурманской области. Набор проходит в рамках регионального проекта «Успех каждого ребёнка». Для школьников доступно несколько программ: «Человек и здоровье», «Мир химии» и «Юный химик».

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «Если брать программу «Человек и здоровье», то это всё, что связано с физиологией, анатомия человека, его здоровье, правильным питанием, правильным образом жизни, первой медицинской помощью. Если брать программы химической направленности – это программы, на которых будет рассмотрены вопросы, связанные с химией - наукой. Изготовление простейших лекарственных и нелекарственных средств, например, как укропная вода и различные вопросы, расширяющие школьную программу, а иногда и дополняющую её, потому что ребята в 5-7 классах химию ещё не изучают».

В настоящее время ведётся набор по двум категориям с 5 по 7 классы и с 8 по 10. Группы до 15 человек, количество мест ограничено. Обучение бесплатное.

В медицинском колледже отремонтировали два кабинета и закупили оборудование для реализации дополнительных общеобразовательных программ.

Андрей Савенков, директор Мурманского медицинского колледжа: «Группы будут открываться планомерно по их наполняемости. Мы планируем, что до 1 октября все группы будут набраны, мы начнём обучение. А первую группу мы запускаем уже на следующей неделе».

Дополнительное образование подразумевает 80 процентов практики. По программе «Человек и здоровье» - это направление для ребят, которых интересуют специальности сестринское и лечебное дело. На практике школьники познакомятся с оказанием первой медицинской помощи и основами реанимации. Направление «Мир химии» актуально для будущих фармацевтов.

Святослав Ленченко, студент 1 курса Мурманского медицинского колледжа: «Здесь новое оборудование, поэтому мне всё нравится, оборудование хорошее, всё удобное, всё новое. Классно!».

Занятия у детей с 8 по 10 классы будут идти в течение всего учебного года. 5-7 классы закончат курс в два раза быстрее и в январе начнётся новый набор. Зачисление проводится через портал ПФДО51.