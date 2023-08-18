В преддверии Дня воздушного флота России лётчики-истребители авиационного полка армии ВВС и ПВО Северного флота провели плановые полёты.

Экипажи истребителей МиГ-29К отработали действия по обнаружению и перехвату самолётов условного противника, а также элементы воздушного боя. В полётах принимали участие лётчики из числа молодого пополнения.

Святослав, пилот истребителя МиГ-29К: «Существует немало полётов, которые требуют от лётчиков высокой концентрации, недоглядка может привести к потери высоты. Успех в воздухе куётся на земле, чтобы в полёте не было никаких проблем».

В настоящий момент на Северном флоте идёт активная подготовка лётчиков-новичков. Недавние выпускники военных училищ осваивают боевые машины и совершают первые самостоятельные вылеты на истребителях.