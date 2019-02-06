Успешно украли коньяк, а на краже закуски попались

Полицией Кандалакши возбуждено уголовное дело по факту хищения алкоголя из магазина. Найти подозреваемых удалось благодаря записям с камер видеонаблюдения.

Молодые люди похитили несколько бутылок спиртного, спрятав их под верхнюю одежду. Это заметил посетитель магазина и сообщил администратору торговой точки.

По записям с камер видеонаблюдения полицейские выявили двух подозреваемых, которые были вскоре задержаны. Они, рассчитывая на удачу, снова пришли в магазин, но на этот раз за закуской. Мужчины попытались украсть продукты, но были задержаны полицией.

Как оказалось, 20-летние северяне не работают, а кражу совершили с целью наживы – деньги им нужны на оплату квартиры для развлечений. Украденное спиртное они продали местному жителю. Подозреваемые ранее были судимы за незаконный оборот наркотиков.

Возбуждено уголовное дело, злоумышленникам грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.