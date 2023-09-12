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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.09.23 19:30

Успешно завершился «Moncha Night Trail» — уникальный ночной забег на Кольском полуострове

«Moncha Night Trail» - единственный ночной забег по пересеченной местности на Кольском полуострове.

Ещё полтора месяца назад участники бы бежали под светом солнца, сейчас же ориентироваться приходится в лучах фонарика. Такое испытание многие и любят за свою оригинальность, а главное, неповторимые виды.

Татьяна Пономарева, участница «Moncha Night Trail», г. Мурманск: «Дистанция была живописной… И виды, конечно, красивые».

В этом году трейл стал ещё более захватывающим, предоставив участникам возможность покорить ультрадистанцию впервые в истории забега — 50 километров. Эта трасса включала в себя четыре главные горы в окрестностях Имандры, в том числе Вершину домашнего оленя Пуадзуайвенч, с которой открывается уникальный вид на город в окружении озер.

Александр Комогоров из Москвы ультрамарафон решил не бежать, так как за результатам не гнался. Мончегорск для него разминка перед столичными соревнованиями, до которых осталась неделя. 

Александр Комогоров, участник «Moncha Night Trail», г. Москва: «Дистанция отличная, комфортная… Трудностей не было».

Организаторы также подготовили дистанции для различных уровней подготовки: 5, 13, 20 и 30 километров. Специально для детей до 12 лет была предусмотрена отдельная дистанция длиной 800 метров.

Итоговое число участников составило впечатляющие 240 человек, среди которых можно выделить представителей Мурманской области, Ярославля, Кандалакши, Москвы, и Иваново.

Андрей Губайловский, победитель дистанции в 13 км., г. Полярные Зори: «Сегодня я бежал тринадцать километров».

Детский забег собрал много юных спортсменов, 10 смелых участников приняли вызов и успешно пробежали ультрадистанцию.

«Moncha Night Trail» продолжает вдохновлять участников и подтверждать свой статус одного из самых уникальных забегов в России, привлекая любителей бега и северной природы из разных уголков страны.

 

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Последние комментарии

Виктория
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Здравствуйте!как то расплывчато везде пишется,г.Санкт-Петербург 9-12 сентября,а можно ,как то поконкретнее,что бы пройти хоть немного,где и когда???Благодарю! *** Вот ссылка на подробную информацию
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