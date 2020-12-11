Успешные стрельбы на Белом море

Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне в Архангельской области.

Стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. Скорость полёта ракеты составила более 9,5 тысячи километров в час. Она успешно поразила цель, находящуюся на расстоянии 350 км .

Напомним, фрегат «Горшков» - один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге и зачислен в состав Военно-морского флота в июле 2018 года.