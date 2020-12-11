День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.12.20 19:30
Стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. Скорость полёта ракеты составила более 9,5 тысячи километров в час. Она успешно поразила цель, находящуюся на расстоянии
350 км.
Успешные стрельбы на Белом море
Фрегат «Адмирал Горшков» выполнил стрельбу гиперзвуковой крылатой ракетой «Циркон» из акватории Белого моря по береговой цели, находящейся на полигоне в Архангельской области.
Стрельба проводилась в рамках испытаний новых видов вооружения. Скорость полёта ракеты составила более 9,5 тысячи километров в час. Она успешно поразила цель, находящуюся на расстоянии
Напомним, фрегат «Горшков» - один из самых современных кораблей Северного флота. Он был построен на судостроительном заводе в Санкт-Петербурге и зачислен в состав Военно-морского флота в июле 2018 года.
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Андрей
09.12.20 22:31
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Валерий
09.12.20 12:05
Че вы дуру гоните, уже половину домов разрушено, народа уже нет, а вы хочет остальное загубить и карман себе набить, с*** вы, а не люди. * - купюры внесла редакция.
юрий
08.12.20 00:10
зал концертный постройте и жильё доступное для людей !
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