Северян приглашают принять участие в конкурсе «Окно в Новый год»Губернатор Андрей Чибис - это был непростой год: вызова нашей экономике, нашему народу. Мы справились
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.12.22 19:30

Успешный 2022 год, прекрасные перспективы на будущее – прошла итоговая пресс-конференция главы региона

Сегодня губернатор Андрей Чибис провёл итоговую конференцию в 2022 году. Более 40 вопросов задали главе региона журналисты, приехавшие со всей области.

Более двух часов губернатор отвечал на вопросы журналистов, приехавших со всей области на итоговую пресс-конференцию. Представители СМИ подняли широкий круг тем. Например, о возможности внешней торговли. Сейчас идёт поиск новых рынков сбыта, расширение контактов и переориентация на площадки БРИКС+, Азии, Ближнего Востока, Латинской Америки и ЕАЭС.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Смещаемся в Азию и это начинает получаться. Плюс у нас торговый порт нарастил оборот с Республикой Беларусь, он вырос в 7 раз. И ближайшие наши союзники тоже наши партнёры. Поэтому курс на Восток, в том числе с использованием Севморпути».

Продолжается реализация инвестиционного проекта по освоению Африкандовского месторождения. Компания, получившая лицензию до 2045 года на пользование недр центрального участка, с существенным опережением графика завершает геологоразведочные работы. А ещё правительством России объявлены аукционы в Колмозерском и Полмостундровском месторождениях. Итоги будут подведены в начале следующего года.

Губернатор рассказал, что инвестпортфель региона до 2035 года составит 450 проектов на 1 триллион 100 миллиардов рублей. Три ключевых программы определят развитие экономики края – это литий, железная дорога на западный берег Кольского залива и газификация.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это ещё один ключевой проект, который даёт толчок другого технологического уклада нашей экономики - переработка того, что у нас добывается. Мы с коллегами из «Газпрома» работаем над трассировкой газопровода, к изысканиям мы уже приступили».

Наболевшая тема северян – ветхое жилье. За 2022 год в Мурманской области снесено порядка 50 заброшенных домов, эта работа будет продолжена. Особое внимание уделено Мурманску.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы проинвентаризировали с новым главой администрации полностью все эти «деревяшки». Их в городе, кажется, сорок. Но есть нюансы. Эти дома отключены от света, воды и всего, но юридически там у кого-то есть собственность, но владельца которой нет или он прописан там, но его тоже давно нет».

Также летом вновь ожидается большой лов горбуши в Умбе. Чтобы избежать экологической катастрофы - выброса выловленной и потрошённой рыбы, будет увеличена квота на промышленный вылов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Увеличена будет квота на вылов. Мы даже предусмотрели дополнительные деньги на усиление группировки контролирующих органов – правоохранителей с рейнджерами и Росрыболовством».

Утонувший в 2018 году в районе Росляково плавучий док будет поднят, так как мешает реализации проекта «Роснефти» по развитию 82 судоремонтного завода.

Уверен губернатор Андрей Чибис и в успешном завершении проекта «Мурманский транспортный узел».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Проект был заморожен, но нам удалось это всё развернуть. Контракт на строительство железнодорожной ветки, в которую входит и мост, заключен, идёт мобилизация рабочей силы, техники и так далее».

А ещё губернатор уверен, что реконструкция площади Пять Углов состоится, но не сейчас. Этот проект дорабатывается специалистами, но не является первоочередным в сегодняшних реалиях, уверен глава региона.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Конечно её реконструировать надо, но вы правы, что это не первоочередная задача. Есть проект-победитель, он коллегами дорабатывается и будет представлен на общественное обсуждение. Но я вам скажу, что мне площадь сейчас не нравится».

Также журналисты спрашивали о продолжении реализации программы реновации ЗАТО, о ключевых проектах на следующий год и планах благоустройства. Целый блок вопросов касался экологии.

Во время конференции участники поговорили также о судоремонте на территории региона, социальных льготах для многодетных семей, пообщались на тему привлечения молодых специалистов сферы образования и медицины.

А ещё губернатор признался, что планирует остаться на севере на второй срок. Что означает продолжение активной работы на благо жителей региона.

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