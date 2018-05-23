День за днём с «Арктик-ТВ»23.05.18 19:30
Успешный пуск четырёх межконтинентальных баллистических ракет «Булава» из глубин Баренцева моря
Подводный крейсер Северного флота «Юрий Долгорукий» произвёл залповый пуск четырьмя межконтинентальными баллистическими ракетами «Булава» из Белого моря и успешно поразил заданные цели на полигоне Кура на Камчатке.
Стрельба была выполнена из подводного положения. Залповая стрельба таким количеством ракет на подводных крейсерах данного проекта выполнялась впервые.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Нам интересно Ваше мнение21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 88 человек
-
Последние комментарии
Юляша Буракаша из Простоквашино.
23.05.18 17:00
Блогер Варламов показал, какова РЕАЛЬНАЯ ситуация в городе. Факт! Но л****ые местные СМИ (ГТРК МУРМАН) этого якобы не замечают. * - купюры внесла редакция.
Комментарий к новости:Мэр Мурманска отчитался перед депутатами
Юрий
23.05.18 11:49
Вызывает сожаление использование в качестве "эксперта" человека, который говорит, а вдруг на борту дизель-электрической подводной лодки будет ядерная энергетическая установка. Заявления вначале о том,
Сергей
23.05.18 02:01
ладно тут из мухи слона делать, у кого не спроси , что в вагончике людей, что просто рыбаков, все говорят ничего, пусто, только на третий или 4 день слух пошёл что кто то что то поймал
Комментарий к новости:На реке Кола открыли сезон сёмужной ловли
-Скоро в эфире23:00Городские хроники (12+)23:30«Знаки». Развлекательная программа (12+)00:00«Международные новости». Информационная программа
-PRO ДеньгиОптовики и АЗС Мурманской области значительно подняли цены на топливо-PRO ВалютуКурс доллара вырос на 33 копейки, евро снизилось почти на 6 копеек-PRO ЭнергетикуСможет ли Мурманская область остаться в «тарифном заповеднике»?-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 24 мая-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыПенсионные страдания: депутаты Госдумы предложили не ограничивать сумму зарплаты, с которой платятся страховые взносы в пенсионную систему