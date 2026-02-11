Успешный рейс: в Мурманск прибыл первый российский ледокольный танкер-газовоз «Алексей Косыгин»

Судно преодолело долгий путь из Большого Камня на Дальнем Востоке и по Северному морскому пути достигло Мурманска, где уже выгрузило первую партию топлива.

«Алексей Косыгин» – легенда, исполин и первый отечественный танкер для транспортировки сжиженного природного газа. Судно предназначено для перехода по самому короткому маршруту от Дальнего Востока до европейской части России – Северному морскому пути. СПГ-танкер был спущен на воду в конце декабря 2025 года и сразу испытал реальные условия. Судно вышло из бухты Большой Камень и 28 января осуществило первую погрузку сжиженного природного газа в Обской губе Карского моря. И вот наконец «Алексей Косыгин» добрался до Баренцева моря, где 3 февраля сделал выгрузку газа на плавучее хранилище в губе Ура и приступил к работе в рамках проекта «Арктик СПГ 2». Длина газовоза – 300 метров, ширина – почти 50. При этом вмещать оно может 172 тысячи кубических метров сжиженного природного газа.

Носовая часть «Алексея Косыгина» имеет специальную форму, которая позволяет судну самостоятельно преодолевать льды до 2 метров толщиной и бороздить воды Арктики.

Свой первый переход судно совершило в сопровождении ледокола, хотя оно и само может бороздить суровую белую преграду. Но зимой в Арктике есть труднопроходимые участки, поэтому рисковать новым судном было нельзя. Сначала его надо проверить в работе.

Андрей Крицкий, второй помощник капитана арктического газовоза «Алексей Косыгин»: «Были моменты, было сжатие льдов, бывало даже такое, что ледокол не с первого раза проходил, работали набегами».

Раньше наша страна строила газовозы за рубежом. «Алексей Косыгин» стал примером того, как вопреки жёстким санкциям появился отечественный СПГ-танкер, который построили на судоверфи «Звезда» в Приморском крае.

Управляет гигантом «Косыгиным» капитан Сергей Гень, который до этого 5 лет возглавлял арктический газовоз «Кристоф де Маржери».

Сергей Гень, капитан арктического газовоза «Алексей Косыгин»: «Оборудование, которое на борту, сложное. Не каждая страна может такое построить, но и ввести в эксплуатацию, потому что это всё требует компетенции, опыта, понимания, что должно быть на выходе».

«Алексей Косыгин» - передовой ледокол нового поколения, флагман арктического флота России. Его появление стало значимым событием, подчеркнув лидерство страны в освоении Северного морского пути, особенно в нынешних непростых условиях.

Олег Конаков, старший механик арктического газовоза «Алексей Косыгин»: «Когда было поднятие флага в Большом Камне, приезжал Владимир Владимирович на это мероприятие. Понимаете, никто не пришёл из-за границы, не помог. Мы сделали это сами, выучились, освоили технику и смогли вдохнуть в неё жизнь. И судно работает, завершило свой первый рейс, выгрузило свой первый груз – это очень хорошо!».

Танкер-газовоз использует в качестве основного вида топлива сжиженный природный газ. Это позволяет минимизировать негативное воздействие на окружающую среду. Судно оснащено мощным двигателем в 60 МВт, сопоставимым с двигателями атомных ледоколов. Эта огромная мощность необходима для плавания в арктических льдах.

Олег Конаков, старший механик арктического газовоза «Алексей Косыгин»: «Всё это позволяет достичь максимально скорости. По чистой воде мы можем ходить 20 узлов. По льдам - зависит от толщины льда: если лёд потолще, значит, помедленнее. Это вопрос безопасности, мы можем быстрее, а корпус не позволяет. Мы должны беречь корпус. Мы стараемся в тяжёлых льдах 8-9 узлов ходить».

Также у танкера есть возможность идти кормой вперед, так судно идет гораздо эффективнее, потому что может фрезеровать лёд мощными винтами.

Всего у «Косыгина» 3 полноповоротные винторулевые колонки. Если вдруг две выйдут из строя, судно продолжит движение.

Танкер поражает своим масштабом, технической оснащенностью и продуманностью. Для передвижения членов экипажа между палубами есть лифт, а для комфорта – сауна и бассейн. Одно из главных мест – столовая.

Артём Петров, шеф-повар арктического газовоза «Алексей Косыгин»: «На ужин сегодня витаминный салат, по фруктам – бананы. На ужин индейка под смородиновым соусом. Как всегда, у нас суп и на обед, и на ужин. Гарнир придумаем какой-нибудь вкусный к индейке».

СПГ-танкер «Алексей Косыгин» успешно завершил свой первый рейс и сейчас находится на стоянке в Мурманске. После его ждут регулярные круглогодичные рейсы через Северный морской путь, где тезка великого реформатора и дважды Героя Социалистического Труда политического деятеля Алексея Косыгина будет бороздить суровые воды Арктики и доставлять важный стратегический груз.