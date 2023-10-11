Успейте приобрести зимнюю одежду по приятной цене на «Норвежской выставке»

С приходом морозов северяне стремятся быстрее поменять резину на машине, а заодно и сменить демисезонную куртку на зимнюю. Если вы ещё не успели обновить гардероб, спешите на «Норвежскую выставку», которая будет работать сразу в двух городах: в Мурманске и Мончегорске - с 11-го по 15 октября.

«Норвежская выставка» снова в Мурманске! Как раз, кстати, ведь за окном без пяти минут зима. Настроение - побаловать себя новой, тёплой и качественной, но при этом модной зимней одеждой. Сделать это здесь легко, ведь ассортимент располагает к покупкам. Немецкие пуховики, канадские «Аляски», финские дублёнки, кожаные куртки, шубы парки на шкуре волка и кролика.

Дарина Аскерова, менеджер «Норвежской выставки»: «Сейчас большой популярностью пользуются парки на шкуре волка, кролика, а также чернобурки. Данная модель идёт полностью на шкуре чернобурки. Она отстегивается, то есть эту парку можно носить как в облегченном варианте, так и утеплённом. Отстёгиваете, можно стирать, сверху мембрана - она непромокаемая, не продуваемая, самое главное, дышащая».

Акцент сделан на норвежский бренд «Бьерн Ларсен», ведь целых 12 фирменных магазинов марки закрылись в России, вывезти товарный остаток нельзя, хранить дорого. Остаётся лишь продать по заманчивым для покупателей ценам.

На выставке представлена демисезонная и зимняя одежда со скидками до 70%. Такие предложения очень радуют северян.

Елена, покупательница: «Самое главное, что есть для девушек с разной комплекции: и для полных, и для худеньких. Модели разной расцветки. Мы пришли просто посмотреть, мне приглянулась светленькая удобная куртка на зиму».

Успейте приобрести зимнюю одежду по приятной цене. «Норвежская выставка» будет работать с 11-го по 15 октября - с 10 до 20 часов в Мурманске на первом этаже торгового центра «Форум» (Кольский просп., 134, справа от МФЦ), а так же в Мончегорске на просп. Металлургов, 34 (на цокольном этаже торгового дома «Дружба».

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