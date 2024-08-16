Успейте запастись впрок любимыми морскими деликатесами

Только несколько дней в Мурманске будет работать выставка «Икра и Рыба Камчатская».

Будний день, 11 утра, а в «МурманЭКСПОцентре» уже немало посетителей. Это значит, что выставка «Икра и Рыба Камчатская» снова в городе. Северяне так соскучились по морским деликатесам, что с самого открытия стоят в очереди за любимыми морепродуктами.

- Чем себя хотите сегодня порадовать?

- Белорыбицей.

- Уже пробовали?

- Да, конечно. Очень понравилась.

- Я тут всегда покупаю, за чавычей приезжаю и за икоркой.

- Вот за красной икрой пришла, попробовать надо. Везде по-разному, а здесь нормально.

- Икру пробовала, очень вкусная икра. Палтус свежий, вкусный. Он не пересоленный, малосолёный.

В ассортименте, как всегда, широкий выбор: чавыча, белорыбица, нерка, палтус, тунец и ещё более 30 видов рыб разных пород прямиком из Дальнего Востока. Все они богаты витаминами и минералами. В одном только семействе лососёвых содержатся фосфор, магний, селен, калий и другие полезные компоненты.

А икра - это всегда вкусно и по-праздничному.

- Икры купила и красной рыбки. Вкусненькая. Нам с котиком Масянькой хватит.

- Белорыбицу мы купили холодного копчения и горячего копчения.

Выставка «Икра и Рыба Камчатская» работает в «МурманЭКСПОЦентре» по адресу: г. Мурманск, Кольский проспект, 51 - с 14 по 18 августа включительно.

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