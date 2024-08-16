Рейтинг регионов с самым быстрым ростом зарплаты. Мурманская область вошла в топ-25Рост потребительских цен остаётся высоким – ЦБ РФ
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)16.08.24 19:30

Успейте запастись впрок любимыми морскими деликатесами

Только несколько дней в Мурманске будет работать выставка «Икра и Рыба Камчатская».

Будний день, 11 утра, а в «МурманЭКСПОцентре» уже немало посетителей. Это значит, что выставка «Икра и Рыба Камчатская» снова в городе. Северяне так соскучились по морским деликатесам, что с самого открытия стоят в очереди за любимыми морепродуктами.

- Чем себя хотите сегодня порадовать?

- Белорыбицей.

- Уже пробовали?

- Да, конечно. Очень понравилась.

- Я тут всегда покупаю, за чавычей приезжаю и за икоркой.

- Вот за красной икрой пришла, попробовать надо. Везде по-разному, а здесь нормально.

- Икру пробовала, очень вкусная икра. Палтус свежий, вкусный. Он не пересоленный, малосолёный.

В ассортименте, как всегда, широкий выбор: чавыча, белорыбица, нерка, палтус, тунец и ещё более 30 видов рыб разных пород прямиком из Дальнего Востока. Все они богаты витаминами и минералами. В одном только семействе лососёвых содержатся фосфор, магний, селен, калий и другие полезные компоненты.

А икра - это всегда вкусно и по-праздничному.

- Икры купила и красной рыбки. Вкусненькая. Нам с котиком Масянькой хватит.

- Белорыбицу мы купили холодного копчения и горячего копчения.

Выставка «Икра и Рыба Камчатская» работает в «МурманЭКСПОЦентре» по адресу: г. Мурманск, Кольский проспект, 51 - с 14 по 18 августа включительно.

 

На правах рекламы.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Токари оказались самыми востребованными в судостроении
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВВ РАБОТЕ С ДЕТЬМИ НУЖНЫ НЕ ТОЛЬКО ЗНАНИЯ, НО И ТЕРПЕНИЕВЕРНУЛСЯ НА МАЛУЮ РОДИНУ И ПРОДОЛЖИЛ КАРЬЕРУ ВРАЧА
-

Последние комментарии

SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
Комментарий к новости:Минобороны России запустило новую версию сервиса «Личный кабинет военнослужащего» на официальном интернет-портале
Ira89
06.08.24 13:18
Да, жители города атомщиков удивили, придётся слова песни переписывать: "Потому что на 10 мальчишек, по статистике - девочка одна!"
Комментарий к новости:В Полярных Зорях в июле 2024 года на 10 родившихся мальчиков зарегистрировано рождение всего лишь одной девочки
Клавдия
01.08.24 16:22
Площадку построили, а ограждение нет((( малышам преграды нет, рядом ездят машины((((
Комментарий к новости:В Мурманске на улице Кильдинская будет построена новая спортивная площадка
-Правовая консультация (18+)С 2025 года у мурманчан появятся дополнительно три года для освоения земельных участков
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627282930311
-Скоро в эфире23:30«Шесть чувств». Познавательная программа (12+)01:05«Медленное ТВ-Камин».02:55«Тамарка». Художественный фильм, 1-4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Реже всего россияне жалеют о кредитах, которые брали на покупку автомобиля или отпуск-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 48 копеек, доллар вырос на 11 копеек-PRO Энергетику (18+)Пуск первого энергоблока Кольской АЭС-2 намечен на 2035 год - директор Кольской АЭС Василий Омельчук-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 16 августа-PRO Нефть и газ (18+)Губернатор Андрей Чибис поблагодарил министра энергетики РФ Сергея Цивилева за поддержку проектов развития сетевой инфраструктуры в Мурманской области-PRO Законы (18+)Президент РФ подписал закон о запрете треш-стримов
-

Наш регион-51

© 2009 - 2024
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика