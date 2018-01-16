День за днём с «Арктик-ТВ»16.01.18 19:30
Устанавливается причина смерти мальчика на тренировке
12 января около 6 часов вчера в Кировске во время тренировки по самбо скончался мальчик 2009 года рождения. Ребёнок почувствовал себя плохо, после чего тренер вызвал скорую помощь. Однако, прибыв на место происшествия, медики помочь ему не смогли.
- В настоящее время следователем допрошены тренер, родственники погибшего мальчика, директор спортивной школы, медицинский персонал, очевидцы, - комментирует Ксения Кошелюк, старший помощник по взаимодействию со СМИ начальника СУ СКР по Мурманской области. - Назначена судебно- медицинская экспертиза для установления причины смерти. Нами получена медицинская документация, устанавливаются иные обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.
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