Установлен очередной пролёт железнодорожного моста через Тулому

Строительство всех объектов Мурманского транспортного узла идёт полным ходом, написал на своей странице глава региона.

Железнодорожный переход через реку считается самым крупным объектом на линии Выходной – Лавна. Он состоит из 8 пролётных строений и двух береговых эстакад. Длина всей конструкции составляет 1313 метров. Работы ведутся в круглосуточном режиме.

В рамках реализации проекта строительства ближних железнодорожных подходов к порту «Лавна» предусмотрено создание линии, протяженностью 46 км., 11 искусственных сооружений, а также две тяговые подстанции. Инфраструктура включена в план комплексного развития Мурманского транспортного узла.