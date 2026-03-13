Установлена причастность молодых людей к поджогам жилого дома в Мурманске
Полицейские задержали мужчин, подозреваемых в совершении серии поджогов жилых и расселённых домов в Мурманске.
Оперативники выяснили, что к происшествиям могут быть причастны два местных жителя, проживающие в одном из пострадавших от пожара доме. Их задержали и доставили в отдел полиции.
Мужчины дали признательные показания, пояснив, что действовали из хулиганских побуждений.
Уже установлена причастность молодых людей к поджогам жилого дома, в результате которого трём семьям причинён ущерб на общую сумму свыше 300 тысяч рублей. Кроме того, злоумышленники признались в поджогах расселённых домов по улицам Радищева, 72/6 и Фролова, 8/80.
В отношении фигурантов возбуждено уголовное дело за хулиганство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.