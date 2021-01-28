Устав города Мурманска требует очередной корректуры

Первое заседание горсовета в 2021 году состояло из 8 пунктов повестки. Каждый вопрос имеет большую значимость, так как касается поправок, вносимых в устав Мурманска. Они связаны, в первую очередь, с изменениями федерального законодательства.

Евгений Никора, глава администрации города Мурманска: «Устав, как краеугольный базовый фундаментальный документ муниципального образования, постоянно требует корректировки. Мы постоянно занимаемся совершенствованием нашей муниципальной правовой базы. Законодательство не стоит на месте. Это касается и федерального, и регионального законодательства».

Всего на заседании было предложено внести 18 изменений в устав.

Ещё одной важной частью встречи народных избранников стало составление плана работы Совета депутатов Мурманска на 2021 год и состава действующих постоянных комиссий.

Андрей Сысоев, глава муниципального образования город Мурманск: «Нужно сказать, что план работы Совета - это не догма. Это рабочий документ, поправки в который вносятся в течение всего календарного года, как только появляются вопросы, которые требуют неотлагательного решения. В том числе, поправки в бюджет или поправки в связи с изменением законодательства».

Все запланированные вопросы в повестке дня были рассмотрены. И внимательно обсуждались в рабочем порядке.