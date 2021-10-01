Устно поддержали, тайно прокатили, или Особенности выборов нового главы муниципального образования город Мурманск

Первое заседание Мурманского городского Совета депутатов в новом политическом сезоне прошло достаточно напряжённо. Депутаты выбирали председателя Совета и главу Мурманска. Но выбрать не смогли.

Единственной кандидатурой на должность мурманского мэра стала бывший министр науки и образования Мурманской области, а ныне депутат мурманского горсовета Ольга Дзюба. Её кандидатуру поддержал не только губернатор и региональный штаб партии «Единая Россия», но и их федеральные коллеги. Учитывая, что большинство горсовета - именно единороссы, неожиданностей не предвиделось.

Евгений Никора, бывший глава администрации Мурманска: «Это как раз тот человек, который, по моему убеждению, каждое своё действие, все свои действия будет сверять с интересами мурманчан. Она показала свой профессионализм. Показала результаты своей работы на посту директора гимназии, 8-й гимназии, на должности министра образования. Она действительно профессионал. Но я начал с того, что она любит Мурманск и мурманчан. На мой взгляд, это самое главное».

Даже бывший глава муниципального образования город Мурманск Михаил Белошеев, ушедший в областную Думу, позитивно высказался о кандидатуре Ольги Дзюбы.

Михаил Белошеев, бывший глава муниципального образования город Мурманск: «Я ко всем депутатам города-героя Мурманска отношусь с почтением и уважением. Ольга Андреевна выиграла выборы очень уверенно. Мурманчане поддерживают, по-другому и не скажешь».

Выдвижение кандидатуры также прошло спокойно. Депутаты единогласно поддержали Ольгу Дзюбу и она с докладом вышла за кафедру. Ольга Андреевна представила коллегам своё видение дальнейшего развития Мурманска, рассказала про проблемы, существующие в городе, предложила пути их решения. А самое главное, сообщила о готовности правительства Мурманской области выделить городу дополнительное финансирование на устранение застарелых проблем. Также кандидат в мэры заверила коллег в стремлении областной власти наладить конструктивное сотрудничество».

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Чтобы город развивался и решались проблемы мурманчан, область должна помогать Мурманску. Должно быть взаимодействие региональной и муниципальной властей по всем вопросам. Определённое время во взаимоотношениях между городом и областью было не всё гладко. И как сегодня подчеркнул Андрей Владимирович на заседании депутатской группы, эту проблему нужно исправлять. Необходимо договариваться и слышать друг друга».

Но часть депутатов ни договариваться, ни слушать не захотели. Сразу после выступления Ольги Анатольевны атмосфера в зале заседаний стала накаляться. Члены горсовета поставили Ольге Дзюбе на вид тот факт, что перед выдвижением она не пришла к ним «на поклон». Причём, судя по комментариям, к каждому по отдельности. Зачем, непонятно. Вероятно, чтобы испросить благословения.

Впрочем, часть депутатов опровергла это утверждение, сообщив, что Ольга Дзюба с ними активно сотрудничала и во время своей бытности министром, и во время проведения избирательной кампании в горсовет.

Артём Кузьмин, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Мы общались. Она интересовалась проблемами, которые есть в округе. Ольга Андреевна активно интересовалась позицией в отношении того избирательного округа, депутатом которого я являюсь. Так что, хотел бы высказать слова поддержки ей».

Другим не понравилось, что Ольга Дзюба призвала депутатов выдвигать предложения по улучшению ситуации с освещением в городе и по замене окон в школах. Некоторые народные избранники посчитали, что никому ничего не должны.

Антонина Климова, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Депутаты вы должны»! Вот фраза мне очень не понравилась, честное слово, Ольга Андреевна. И депутаты-педагоги также должны кому-то что-то».

Третьи упорно не желали признавать существующее противостояние между городской и областной властью.

Елена Меркушева, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Давайте мы при средствах массовой информации вещи будем называть своими именами. Какая «война», объясните? Её не было и нет никогда. И нет того или иного «врага».

Хотим напомнить, что бывший глава города Андрей Сысоев в мае сам высказывался об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Наверное, депутату Меркушевой стоило бы переадресовать этот вопрос ему? Отметим, что Ольга Дзюба на все вопросы ответила с спокойно и аргументированно. Уже после она сообщила, что общение, несмотря на накал страстей, на её взгляд было продуктивным. Таким образом ещё раз подтвердив свои слова о нежелании вступать в противостоянии с горсоветом.

Ольга Дзюба, депутат Совета депутатов города Мурманска: «Я знаю, что каждый из депутатов нынешнего созыва - человек глубоко переживающий за город, человек, переживающий, кто же займёт место главы муниципального образования и кто станет главой администрации города Мурманска. Поэтому все вопросы были острыми, но, в то же время, они показывали действительно озабоченность депутатов теми программными заявлениями, которые я делала, теми вопросами, которые действительно актуальны».

Во время перерыва состоялось тайное голосование. И результаты получились весьма неожиданными. Большинство городских депутатов от партии «Единая Россия» проигнорировали рекомендации Генерального совета партии и его секретаря, проголосовали против Ольги Дзюбы. И это притом, что во время открытого голосования выдвижение этой кандидатуры поддержали все единогласно.

Результаты заседания сразу же получили широкую огласку. Спустя некоторое время их начали комментировать известные политологи, которые также следили за ситуацией в Мурманске. Они сошлись во мнении, что городские единороссы сознательно пошли на конфликт с Генсоветом партии власти. Обострить политическую ситуацию в городе, по мнению экспертов, депутаты решили по указанию Алексея Веллера, который нашёл некие рычаги давления на горсовет. Именно по этой причине в открытую депутаты подняли руки за, а тайно проголосовали против. И такой демарш, вполне возможно, без последствий не останется. Заметим, что закидывали непростыми вопросами Ольгу Андреевну также наиболее верные соратники Алексея Борисовича. Например, депутаты Хабаров и Климова. Или же Елена Меркушева, выражающая свою безграничную любовь к Веллеру практически под каждым его сообщением в социальных сетях. Более того, члены горсовета ещё раз продемонстрировали, что не планируют прекращать свой конфликт с правительством. Даже несмотря на то, что он сильно вредит качеству жизни мурманчан. Как и тот факт, что на длительный период город останется фактически без главы. Исполнять обязанности руководителя будет Тамара Прямикова. А следующая попытка выбрать мэра состоится 22 ноября.