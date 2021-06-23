«Устойчивость и стабильность» - заслуженная награда «Первого Мурманского»

Кредитная кооперация Заполярья продолжает объединять тысячи северян, приумножающих собственные сбережения и пользующихся займами. 11 июня в Сочи завершился XV форум кредитных союзов России, в нём приняли участие представители самых крупных кооперативов со всей страны.

Приглашение на форум получили все кредитные кооперативы России, саморегулируемые организации, Центральный банк. Программа мероприятия была крайне насыщенной: на форуме обсуждали вопросы, связанные с новыми реалиями и задачами Кредитной кооперации. Одной из главных тем стало подведение итогов всероссийского конкурса «Кооператив года». «Первое Мурманское» ежегодно удостаивается высочайших наград, например, в 2019-ом организацию признали победителем в номинации «Эффективность и развитие», в 2020-ом - в номинации «За обеспечение доступности финансовых услуг», а в этом году они стали лучшими в номинации «Устойчивость и стабильность».

Иван Новиков, председатель правления Кредитного потребительского кооператива «Первое Мурманское общество взаимного кредита»: «Нам очень приятно, что кооперативное движение ежегодно отмечает нас такими наградами. Награда действительно заслуженная. Мы работаем на рынке Мурманской области уже 12 лет и за это время мы стали вторым по величине кооперативом в России. Мы все это время предлагаем нашим пайщикам и жителям области отличные программы по личным сбережениям, на сегодня это высокая ставка 7,7% годовых».

Сегодня «Первое Мурманское» предлагает не только удобный тариф со ставкой 7,7% годовых, но и широкий спектр других выгодных тарифов: на короткие и длительные сроки, с пополнением и без. Самое важное – это обеспечить пайщикам уверенность в завтрашнем дне и безопасность их сбережений.

Кредитный потребительский кооператив «Первое Мурманское общество взаимного кредита». Доходность по договору передачи личных сбережений 7,7% указана при сумме внесения - от 1млн рублей до 8 млн. сроком 4-5 мес. Возможность донесения в течение всего срока действия договора отсутствует. Возможность снятия в течение всего срока отсутствует. Способ начисления процентов в конце срока. При досрочном изъятии сбережений проценты пересчитываются по ставке 0,01%. Процентная ставка для расчёта дохода в рублях указана без учёта НДФЛ. Для заключения договора необходимо стать пайщиком и внести добровольный паевой взнос. Кредитный кооператив осуществляет свою деятельность, в том числе, на основе принципа солидарного несения пайщиками кредитного кооператива субсидиарной ответственности по его обязательствам в пределах невнесенной части дополнительного взноса каждого из его пайщиков. Условием вступления в кооператив является уплата Вступительного (10 руб.), Обязательного паевого (10 руб.) и Ежеквартального взносов (10 руб. – в каждый квартал). Срок действия до 31.07.21; ИНН 5190921937, ОГРН 110519000902. Телефон 8(8152) 994-477.

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