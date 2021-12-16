Устроил ДТП и убежал

Про водителей дорогих автомобилей немецких марок во Всемирной паутине ходит много шуток. Мол, они не всегда пользуются подворотниками, паркуются где попало и не замечают знаки ограничения скорости. Но в Мурманске владелец такой иномарки пошёл еще дальше. Он устроил ДТП и сбежал.

Водитель чёрного «Мерседеса» устроил ДТП и, несмотря на явные попытки очевидцев задержать его, пытается сбежать. Человек стоящий перед капотом, для виновника аварии преграда, но очень серьёзная. Нарушитель правопорядка просто вытеснил другого водителя с дороги, предварительно включив поворотник на своём авто, скрылся в неизвестном направлении.

Вот только о причинах такого поступка нарушитель полицейским не сообщил.

Теперь по решению суда водителю «Мерседеса» грозит лишение прав на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до пятнадцати суток.