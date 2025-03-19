Устроиться на работу и не оказаться в дураках

Сотрудники Государственной трудинспекции нашего региона пообщались со студентами Мурманского арктического университета по вопросам трудоустройства и защиты прав трудящихся.

Такую важную тему было решено затронуть среди учащихся, так как этим молодым специалистам скоро предстоит начать свой рабочий путь.

На лекцию с руководителем Государственной инспекции труда Мурманской области были приглашены будущие юристы и экологи. Такой выбор студентов не случаен, ведь им в профессиональной сфере предстоит решать вопросы трудящихся граждан.

Даниил Ивченко, студент МАУ: «Мы должны почерпнуть для себя некоторые юридические моменты, юридические тонкости при разрешении индивидуальных трудовых споров и коллективных. В этом нам сегодня помогут работники Государственной трудовой инспекции. Не за горами выпуск и сами будем работать. И, в принципе, мне, как гражданину РФ, необходимо знать свои права по трудовому законодательству».

А Вероника Зырянова с третьего курса техносферной безопасности уже совмещает учёбу и работу. Для неё тема лекции не менее актуальна.

Вероника Зырянова, студент МАУ: «Наши специалисты могут пойти в охрану труда, на производство, где могут быть случаи расследования различных ЧП. Нам нужно понимать, что на производстве произойдёт, кто за это будет ответственный. Например, умер человек на производстве, что за этим последует? Как протокол составить?».

По признанию сегодняшнего спикера, который руководит региональной трудовой инспекцией, тема неофициального трудоустройства актуальна по-прежнему. И вместе с ней вытекает немало проблем у людей, которые выполняя свои обязательства, а потом не могут добиться оплаты. Также частыми обращениями в надзорный орган становятся не предоставления больничных и отпусков.

Юрий Дмитриев, руководитель Государственной инспекции труда в Мурманской области: «Тема серой зарплаты и неформальной занятости актуальна как никогда. Сейчас правительство принимает к этому колоссальные меры, подключает различные органы, ведомства, организации. Как на федеральном, так и на областном уровне созданы межведомственные комиссии. Обращения, которые к нам поступают, рассматриваются не только в инспекции труда, но и на уровне муниципальных, региональных комиссий. Студентам хотелось бы рассказать не только о неформальной занятости, а вообще о деятельности Государственной инспекции труда».

По словам руководителя, только в прошлом году было проведено расследование 115 несчастных случаев на производстве. Вопросам невыплаты или неполной выплаты зарплаты посвящены примерно треть от общего числа поступающих в инспекцию письменных обращений – 573, а по нарушениям в расторжении трудовых договоров – 219.