Утепляли лоджию, запустили красного петуха

В мурманской многоэтажке загорелась лоджия во время проведения на ней ремонта. Перед этим жители дома №212 на Кольском проспекте услышали несколько хлопков, потом увидели огонь и клубы дыма.

В результате пострадали два человека – работник и хозяйка квартиры. Ей оказали помощь амбулаторно, а вот мужчину пришлось госпитализировать.

По словам очевидцев, взорвались баллоны с пеной, которой рабочие утепляли окна. Но это лишь догадки, сейчас следствием проводится проверка по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровью потребителей. Устанавливаются причины произошедшего.

Александр Кругликов, оперативный дежурный территориального пожарно-спасательного гарнизона Мурманской области: «В многоквартирном доме по Кольскому, 212 произошёл хлопок на первом этаже, на лоджии. В результате чего произошло частичное разрушение остекления в квартире и выбило оконную раму на лоджии. Эвакуировано 4 человека, из них двое пострадавших».