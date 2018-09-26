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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.18 19:30

Утилизация плавтехбазы «Лепсе» - заключительный этап

Сегодня на СРЗ «Нерпа» торжественно открыли защитное укрытие, которое было возведено и предназначено для безопасной выгрузки отработавшего ядерного топлива из баков хранилища судна.

Напомним, плавтехбаза «Лепсе» была введена в эксплуатацию в 1934 году, как грузовой транспорт. В 1961 году она перешла на атомную службу - выполняла операции по перезарядке реакторов ледоколов. Накопив в своих трюмах 639 топливных сборок, судно превратилось в один из самых опасных радиоактивных объектов в мире. В 1988 году спецсудно было выведено из эксплуатации, а в 2012-м отбуксировано на акваторию СРЗ «Нерпа».

При поддержке общественных экологических и финансовых организаций был разработан и реализуется проект по утилизации плавтехбазы. Осенью 2014 года специалисты «Нерпы» провели операцию по постановке «Лепсе» на открытую стапельную плиту. Началась разделка судна. В 2016 году кормовую секцию с резервуарами для жидких радиоактивных отходов заключили в блок-упаковку и отправили на пункт долговременного хранения в Сайде.

Следующий этап – носовая секция с хранилищем отработавшего ядерного топлива. Первичная разделка на стапеле проводилась в зоне строгого режима безопасности: санпропускник, посты радиационного и дозиметрического контроля. Для выгрузки отработавшего топлива на территории СРЗ «Нерпа» было возведено специальное защитное укрытие, которое стало возможным в результате  эффективной кооперации. Строили укрытие специалисты Курчатовского института, извлечением займутся специалисты «Росатома». Сегодня в торжественной обстановке сооружение было открыто.

- Сооружение построено по самым современным технологиям с соблюдением всех норм безопасности, - отмечает  Аркадий Оганян, директор Филиала ЦС «Звёздочка» «СРЗ «Нерпа». -  Операции будут предварительно отрабатываться на тренажёре. Операторы будут  находиться  в изолированном помещении, а весь технологический процесс будет контролироваться по мониторам. Блок-упаковку с носовой секцией заведут в укрытие, с  помощью специального оборудования извлекут отработавшее топливо и перегрузят в контейнеры для дальнейшей транспортировки на челябинский «Маяк». В перечне потенциально опасных объектов у «Росатома» на сегодняшний день не так много объектов - «Лепсе», Губа Андреева и Гремиха.

- Приступить к работам по выгрузке отработавшего ядерного топлива из хранилищ «Лепсе» планируют в конце 2018 - начале 2019 года, - сообщил Вячеслав Рукша, заместитель генерального директора Госкорпорации «Росатом». - Завершить весь цикл планируется в течение полутора лет. Что будет с защитным укрытием по окончании всех работ,  можно ли будет его использовать, или же и его придётся утилизировать, будет решаться позже.

 

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