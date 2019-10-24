Журналисты «Арктик-ТВ» решили узнать у мурманчан, как они относятся к капризам погоды, снегу в октябре, как переносят ранние холода? Вот какой получился срез мнений:

- Осень быстро закончилась, наступило холодное время года. Но мы рады даже, если честно.

- Утром туман! Как в сказке! Выглянуло солнце, так красиво!

- Я около 40 лет работала в гидрометеослужбе. Я уже заложница Севера, мне хорошо, когда погода прохладная, а не жаркая. А началась она в этом году обычно: устойчивый снежный покров ложится в октябре. Этот снег уже не сойдет, не говоря уже о сопках. Это уже до конца апреля, а в сопках - до первой декады мая.

- Солнце холодит приятно спину. Я вот иду, летнее настроение, правда, сейчас октябрь, ну, разве это важно, это же Мурманск!

- Холодно, как всегда. Сегодня солнце, но оно не греет!

- Дело не в снежке, дело в том, что, идёшь на учебу – три раза упадешь, не очень удобно. Песочка не хватает. Ещё не успели обработать наши дороги. А в целом – холодно, приятно, весело!