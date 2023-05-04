Утверждён график летнего отключения горячей воды в Мурманске

В это время ресурсоснабжающие организации проводят ремонтные работы на основном оборудовании.

Мурманская ТЭЦ приостановит снабжение горячей водой с 25 июля по 7 августа; Восточная котельная – с 27 июня по 10 июля; Южная – с 11 по 24 июля; Северная – с 4 по 17 июля; «Роста» – с 19 июля по 8 августа; «Росляково-1» – с 10 июля по 24 июля; «Росляково Южное» – с 21 июня по 4 июля; Котельная Абрам-Мыса – с 17 июля по 25 июля; котельная по ул. Фестивальной – со 2 по 15 августа.

Также на тепловых сетях Мурманска летом будут проводиться испытания на определение тепловых и гидравлических потерь, опрессовки, гидропневматическая промывка, сообщают в региональном Министерстве энергетики и ЖКХ.