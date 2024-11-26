Утверждена новая структура правительства Мурманской области

Советующее постановление подписал глава региона. Согласно документу, проведение реорганизационных мероприятий должно быть завершено до 1 марта будущего года.

Так, произошло объединение Министерства энергетики и ЖКХ с Министерством государственного жилищного и строительного надзора. Комитет по туризму Мурманской области реорганизован путём присоединения к Министерству развития Арктики и экономики. МинАрктики также заберёт на себя функции Минприроды в сфере рыбохозяйственного и агропромышленного комплексов. Таким образом, исполнительный орган Мурманской области переименован в Министерство природных ресурсов и экологии.