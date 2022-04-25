Увеличена единовременная выплата ветеранам войны, будет предоставлена новая субсидия для расселений северян из аварийного жилья – хорошие новости оперативного заседания

В Мурманской области увеличена единовременная выплата ветеранам Великой Отечественной войны и приравненным к ним категориям граждан. Об этом сегодня во время оперативного совещания сообщил Андрей Чибис. Также губернатор поделился своими наблюдениями после поездки по Ленинскому округу Мурманска и дал ряд поручений чиновникам.

На выходных Андрей Чибис проехал по проблемным местам Ленинского округа областного центра. Адреса, которые стоит посетить с проверкой, губернатору присылали сами мурманчане. Они же в соцсетях сообщали о коммунальных проблемах в округе. После визита и встречи с жителями, губернатор дал профильным ведомствам и министерствам ряд поручений. Например, глава региона отметил, что необходимо мобилизовать управляющие компании, чтобы победить беспорядок, образовавшийся после таяния снега. Также губернатор поручил провести в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» комплексный ремонт дворов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Принципиально важно, чтобы была чёткая система мотивации. И финансовая, и административная. Больше административная, наверное. Для тех, кто обслуживает наши многоквартирные дома. Они должны прежде всего заниматься уборкой дворовых территорий и приводить их в порядок. Это важный аспект».

Также во время совещания губернатор Мурманской области сообщил, что с мая этого года ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним граждане не будут оплачивать коммунальные услуги. Правительство региона увеличило и сумму единовременной выплаты им.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В преддверии праздника, как и в прошлом году, будет выплачена единовременная выплата по 15 тысяч рублей. Я также прошу установить целевую фиксированную выплату в размере 1500 рублей для тружеников тыла. Ещё раз хочу пожелать всем ветеранам нашим, кто приравнен к этим категориям, конечно, как можно больше лет жизни и поблагодарить их за тот подвиг, который они для всех нас совершили».

И ещё одна хорошая новость. Муниципалитетам региона из областного бюджета будет предоставлена новая субсидия, которая позволит ускорить расселение северян из аварийного жилья. Получат её муниципальные образования, которые участвуют в программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Мурманской области» на 2019-2025 годы. В этом году планируется отремонтировать 127 квартир.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Неверно, нерационально, что есть жильё в домах, которое не заселено, где люди живут. Очень важно привести его в порядок. Сделать приемлемым, комфортным и туда переселить тех людей, которые живут в аварийных домах».

Также губернатор сообщил, что в Мурманской области увеличился размер так называемой «зарплаты мамы» и возраст женщин, которые имеют право на выплату. Теперь получить поддержку смогут женщины до 30 лет включительно. А сумма составит 75% от величины прожиточного минимума для детей. Более того, деньги смогут получить и те мамы, которые переезжают в нашу область. Даже если родили они в другом регионе.