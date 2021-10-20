208 новых случаев заболевания CoViD-19 выявлено в Мурманской области за сутки. 8 человек умерли от осложнений, вызванных коронавирусом. Больше всего заболевших в Мурманске (+68), Кандалакшском районе (+30) и Мончегорске (+29).

Увеличение числа заболевших и умерших от коронавирусной инфекции неизбежно при таком уровне вакцинации в России. Об этом заявила доктор медицинских наук, профессор Ирина Шестакова, слова которого приводят «Известия». По словам эксперта, никакие 40 млн привитых россиян не могут сыграть положительной роли, 80% людей должны иметь активный иммунитет. Также Шестакова отметила, что ограничения, связанные с COVID-19, должны одинаково соблюдаться как не вакцинированными, так и невакцинированными гражданами, поскольку любой может стать переносчиком инфекции. Для того чтобы уменьшить вирусную нагрузку в популяции, а также снизить количество концентрации вируса, необходимо придерживаться строгих правил.