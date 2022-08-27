Мурманская область на 3 месте в СЗФО по самым ходовым зарплатам от 50000₽В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.08.22 20:30

Увеличены штатная численность Вооруженных сил страны и выплата для контрактников - участников специальной военной операции, а региональный Роспотребнадзоре снова рекомендует носить медицинские маски

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. В ближайший час - обзор самых заметных событий и встреча в этой студии с гостями. Но обо всём по порядку.

Пришло время подводить итоги уходящей недели на «Арктик-ТВ». Здравствуйте! В студии - Александра Ретунская. В ближайший час - обзор самых заметных событий и встреча в этой студии с гостями. Но обо всём по порядку.

Следователи Мурманской области завершили расследование уголовного дела по обвинению одного из руководителей местной организации в мошенничестве в особо крупном размере. Речь идёт о бывшем управляющем ООО «Инженерный центр» Станиславе Черткове. Его компания проектировала будущее здание областной прокуратуры. По мнению следователей, нарушения, которые были допущены компанией при разработке проекта, могли привести к обрушению здания. Сам обвиняемый вину не признал, а сотрудники «Инженерного центра» даже провели пресс-конференцию, с помощью которой попытались поднять общественный резонанс…

Выплату для участников специальной военной операции из числа военнослужащих по контракту в Мурманской области увеличен со 100 до 300 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписала врио губернатора Мурманской области Оксана Демченко. Получить данную выплату смогут граждане, состоявшие на воинском учёте в военных комиссариатах Мурманской области, пребывавшие в запасе и заключившие после 1 июня этого года краткосрочный контракт о прохождении военной службы, направленные в зону проведения операции, в том числе в составе воинских подразделений, сформированных и дислоцирующихся на территории Мурманской области…

Президент РФ Владимир Путин увеличил штатную численность Вооруженных сил страны. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.  Согласно документу, численность армии составит почти 2 миллиона 400 тысяч человек, из них около половины - военнослужащие. До сих пор в рядах вооруженных сил числилось чуть больше одного миллиона девятисот тысяч единиц. Правительству поручено предусмотреть выделение Министерству обороны средств из бюджета. В прошлый раз численность российской армии менялась в ноябре 2017 года. Кроме кадровых военнослужащих в российской армии числится также гражданский персонал, который выполняет вспомогательные функции. К таким сотрудникам относятся повара, водители, психологи, медработники и представители других профессий. Новый указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Федеральное правительство поддержало инициативу Андрея Чибиса о возмещении пенсионерам затрат за проезд на автомобиле к месту отдыха. Подписано постановление, закрепляющее право неработающих северян, получающих страховые пенсии, на компенсацию за проезд к месту отдыха и обратно на личном транспорте. «Мы дважды обращались в правительство Российской Федерации с предложением урегулировать на законодательном уровне этот вопрос. И я благодарю правительство России и лично Михаила Владимировича Мишустина за поддержку. Эта мера очень важна для наших жителей, и в том числе позволит им сократить расходы на отдых», – отметил глава региона Андрей Чибис. Напомним, в Мурманской области, как и в других районах Крайнего Севера, неработающим гражданам, получающим пенсию по старости или по инвалидности, раз в два года за счёт федеральных средств возмещается стоимость проезда к месту отдыха и обратно. Раньше такую льготу можно было получить за путешествия железнодорожным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом. Теперь эти возможности расширяются. Для возмещения расходов пенсионерам нужно обратиться с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фонда.

В региональном Роспотребнадзоре снова рекомендуют носить медицинские маски для защиты от коронавируса, сообщает «Интерфакс». Прежде всего, рекомендация касается граждан преклонного возраста и хронических больных. Так же в ведомстве советуют возобновить масочный режим в учреждениях, сотрудники которых взаимодействуют с большим количеством населения. Это сферы торговли, общепита, фитнес-клубы, МФЦ. При этом уточняется, что обязательное ношение масок не вводится. В региональном Роспотребнадзоре напомнили о необходимости гражданам ревакцинироваться от COVID-19. В сентябре прогнозируют рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией.

В Мурманскую область начала поступать вакцина против сезонного гриппа для взрослых и детей. Поставка осуществляется Минздравом России за счёт средств федерального бюджета. Во время прививочной кампании в регионе будут использовать два препарата «Совигрипп» для вакцинации взрослого населения и «Ультрикс квадри» для вакцинации детей и беременных женщин. Вирус гриппа пока ещё не начал циркулировать, но к наступлению эпидсезона нужно готовиться заранее всем, отмечают специалисты. Прививку против сезонного гриппа можно будет сделать в любой медицинской организации области. В Заполярье планируют привить от гриппа более 317 тысяч человек.

Специалисты Мурманской областной больницы открывают новые горизонты на ниве высокотехнологичной хирургии. С недавнего времени эндоваскулярные методики здесь применяются не только для лечения сосудов или суставов, но и в кардиохирургии. Технология уже хорошо отработана в мире, а сейчас она добралась и до Заполярья… Погрузиться в эту тему нам поможет Дмитрий Коваленко, главный врач Мурманского областного онкодиспансера и гость нашей программы.

Наши бабушки и дедушки, к сожалению, часто становятся объектом для мошенников. Что делать, если с карты украли деньги? Как обезопасить свои счета? Какие мошенники существует? Полезную лекцию провели с людьми преклонного возраста…

Быть осознанным в покупке продуктов, сортировке и переработке мусора  - всё это актуальные темы современного общества. Всем известные авоськи вновь пользуются спросом, пластик разделяется по номерам, а сортировка мусора, как выяснилось, занимает не так много времени. Анна Шинкаренко пообщалась с экоактивистами и узнала, как это быть экологичным…

Руководители МАГУ и Главного управления МЧС России по Мурманской области подписали соглашение о сотрудничестве. Одним из направлений взаимодействия может стать IT отрасль. Молодые дарования получат возможность использовать свои разработки на площадках ведомства. Студенты вуза уже защитили несколько дипломных работ, которые были связаны с работой МЧС. Кроме этого, ребята смогут принять участие в Международном научно-исследовательском учении, которое состоится на территории области в апреле будущего года. Подробно о сотрудничестве с университетом нам расскажет Руслан Назаров, начальник ГУМЧС России по Мурманской области – гость нашей программы.

В администрации Мурманска назвали дату начала отопительного сезона в социальных объектах и образовательных учреждениях города. Согласно документу, отопительный сезон начнётся 29 августа для обеспечения санитарно-теплового режима в помещениях, а также в связи с прогнозом мурманского Гидрометцентра, специалисты которого дают прогноз о сохранении тенденции понижения температуры наружного воздуха. А вот когда батареи станут горячими в жилых домах, в администрации не сообщили. Обычно отопление начинают давать ближе к середине или даже концу сентября.

Как провести летний вечер с пользой для себя и твоего окружения? Сотрудники-волонтёры компании «Мурманэнергосбыт», например, отправились на посадку кустов сирени…

Грандиозное событие прошло на прошедших выходных в Мончегорске. Фестиваль искусств «Табуретка» собрал гостей со всей области и не только. Как проходил праздник и что было интересного, расскажет вам наш сюжет.

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