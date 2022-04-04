На летний отдых детей правительство Мурманской области выделяет 450 миллионов рублей из областного бюджетаСтартовала запись детей в первые классы: в этом году школьниками станут порядка 9 тысяч юных северян
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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)04.04.22 19:30

Увеличивается поддержка семей северян и представителей бизнеса – хорошие новости с оперативного совещания

В Мурманской области изменят принцип работы программы «Зарплата мамы». Претендовать на поддержку с мая смогут больше женщин. Об этом сообщил губернатор Мурманской области во время проведения оперативного совещания. Также обсудили программу компенсации северянам проезда к месту отдыха и организацию летнего оздоровительного отдыха для детей из Мурманской области.

«Зарплата мамы», специальные денежные выплаты для женщин, проживающих в Мурманской области и принявших решение о рождении первого ребёнка, теперь будут распространяться и на тех, кто родил до 1 мая 2022 года. Также правительство региона увеличит возраст женщин, получающих поддержку с 26 лет до 30. Действовать новые условия начнут с 1 мая 2022 года.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы будем не просто продолжать поддерживать мамочек с детьми до полутора лет, пока не исполнится детишкам полтора года. Мы привязали размер этой выплаты к прожиточному минимуму ребёнка. И с учётом этой привязки автоматически будет увеличивать размер «Зарплаты мамы» с учётом изменения прожиточного минимума».

Ещё одна хорошая новость. В Мурманской области проезд к месту отдыха компенсировать теперь будут и студентам, обучающимся в регионе. Эту норму на минувшем заседании рассматривали депутаты Мурманской областной Думы. С апреля этого года поправка в закон уже работает.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На одной из прямых линий ко мне обратились с просьбой распространить возможность бесплатного проезда в отпуск для неработающих студентов-очников до 23 лет. Мы эту поправку внесли. Начиная с апреля этого года родители наших студентов такую компенсацию смогут получать».

Подумали и о юных северян. В этом году на летний отдых ребят правительство Мурманской области запланировало 450 миллионов рублей. Подготовка к организации каникул уже начинается. Информацию о путёвках и актуальных предложениях можно получить в сети интернет на ресурсе «Каникулы51».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Появились новые, что важно, новые федеральные программы. Стартовала программа «Туристический кэшбек», в том числе, кэшбек касается и отдыха детей. А второй момент - благодаря поддержке наших сенаторов, руководства Совета Федерации с этого года наша область участвует в реализации федеральной программы «Дети Арктики». И благодаря этому участи 1500 наших детишек смогут также бесплатно отдохнуть в рамках этого проекта».

Также во время визитов в муниципалитеты региона Андрей Чибис на прошлой неделе посетил предприятия, работающие на территории городов. По итогам поездки губернатор дал поручения о поддержке компаний. Например, в Пушном работает завод «Вода Севера», который планирует наладить производство морса из ягод, собранных в регионе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я здесь Министерство Арктики и ФОРМАП полностью прошу поддержать, взять на сопровождение. Не ждать, когда к вам постучаться за помощью, а проговорить с предпринимателем, как можно сделать так, чтобы линейка расширилась и, самое главное, были вовлечены те люди, которые могут собирать ягоды, приносить, предпринимателю сдавать. На производстве будут выпускать натуральные морсы из ягод».

Также во время оперативного совещания обсудили уборку городов области от снега. По сообщению профильного министерства, за минувшую неделю привели в порядок более 700 лестниц, свыше 1500 кровель. Вывезли 150 тысяч кубометров снега.

 

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