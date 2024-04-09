«Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», - Андрей Чибис

Губернатор Андрей Чибис опубликовал в социальных сетях короткое видео из палаты и написал о своём самочувствии.

По словам главы региона, он идёт на поправку.

«Потихоньку встаю на ноги и хожу. Делаю всё, что говорят врачи, и рассчитываю как можно скорее вернуться в полноценный рабочий режим. Уверен, мой оптимизм поможет телу быстрее излечиться», - написал Андрей Чибис.

Напомним, на губернатора на прошлой неделе было совершено нападение. После встречи с жителями в Апатитах один из участников ударил главу ножом в живот.

Нападавшего задержали, при этом росгвардейцу пришлось применить против нарушителя табельное оружие. Сейчас он находится в Кировской больнице.