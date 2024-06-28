«Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции», - напутствие Президента России выпускникам школ

28–29 июня в российских школах проходят выпускные.

Президент России Владимир Путин в видеообращении поздравил выпускников, их родителей и учителей с праздником.

- Самое главное – реализовать своё призвание, найти дело по душе. Тогда вам будут под силу самые сложные задачи, а ваши достижения будут вдохновлять других. Точно так же, как для вас стали примером и наши великие предки, и выдающиеся современники, которые ярко и достойно проявили себя и в учёбе, и в творчестве, и в работе, и порой в сложных испытаниях, - сказал Владимир Путин. - И конечно, главная опора для каждого человека – это семья. Уверен, вы продолжите все самые лучшие семейные традиции.