Уверенная поступь региона: Мончегорск преображается, перечень льготных категорий налогоплательщиков расширяется, конкурс «Сувенир года. Арктика» проводим, реновация ЗАТО продолжается

В режиме ВКС Андрей Чибис, губернатор Мурманской области, на заседании правительства подвёл итоги своей рабочей поездки в Мончегорск и рассказал о преобразованиях в данном муниципалитете в рамках программы «На Севере – Жить!».

В городе металлургов завершён первый этап благоустройства Центрального парка имени Бровцева – победителя Всероссийского конкурса создания комфортной городской среды. По программе реновации в н.п. 27 км капитально отремонтированы многоквартирные дома, создано модульное здание пространств «СОПКИ» и «СОПКИ.СПОРТ», построена амбулатория, обновлена школа.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очень всё достойно развивается. Дальше будем, безусловно, эту работу продолжать».

Во время совещания сообщили, что решение о расширении перечня льготных категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, вступит в силу с 1 января 2026 года. Право на неё получат три новые категории бизнеса, одна из которых распространится на ветеранов боевых действий.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Сегодня в Мурманской области около 290 субъектов малого и среднего бизнеса, созданных ветеранами боевых действий. Поддержка их предпринимательской деятельности – это наш приоритет».

Ещё одна категория – малые технологические компании. Их включение в систему поспособствует инновационному развитию региона. Также льготу смогут получить индивидуальные предприниматели и юридические лица, которые впервые зарегистрировались в области. Она будет действовать в течение двух лет с момента регистрации.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Это существенно снизит налоговую нагрузку на начальном этапе деятельности, когда фактически запускается только работа».

На заседании сообщили о том, что 18 ноября, стартует приём заявок на региональный конкурс «Сувенир года. Арктика». Победителям дадут приоритет в торговле на ключевых региональных мероприятиях: «Ряды на Воровского», фестивали «Териберка» и «Вкус Арктики», а также специальные призы от партнёров, включая выход на федеральные площадки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Наша задача – не просто выбрать лучшие сувениры, а помочь мастерам получить новые навыки, которые дадут им возможность им развивать своё дело. Все участники конкурса получат доступ к образовательным модулям по созданию, упаковке и продвижению продукции от экспертов «Сенежа» и проекта АСИ «Знай наших».

Одной из ключевых тем оперативного совещания стала программа репродуктивной диспансеризации населения. Для молодых людей - это возможность подготовиться к рождению детей, а в зрелом возрасте - предупредить и выявить на ранней стадии различные заболевания, в том числе онкологию.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За последние пять лет наблюдается стабильный рост выявления онкологических заболеваний на ранних, первой и второй стадиях. Ранняя диагностика – это шанс на полное выздоровление, поэтому призываю жителей региона не откладывать обследование и пройти диспансеризацию сейчас».

Глава региона сообщил, что в рамках рабочей поездки в Мончегорск он посетил детский сад №30, где пообщался с сотрудниками учреждения, получив обратную связь о снижении зарплат, и поручил провести проверку по обращениям воспитателей. Глава муниципалитетов Андрей Чибис призвал активизировать диалог с трудовыми коллективами и родителями при принятии сложных решений и лично контролировать исполнение.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Очевидно, что нужен отдельный канал коммуникации, чтобы в режиме онлайн люди могли сигнализировать по вопросам заработной платы в том или ином учреждении».

Во время заседания были озвучены и итоги работы группы «Губернаторский контроль», которая продолжает проверку качества работ и выполнение поручений главы региона.

Надежда Аксенова, заместитель губернатора Мурманской области - руководитель аппарата правительства Мурманской области: «В Мурманске в районе Центрального стадиона завершены работы по ремонту площади Спорта, на Морской улице отремонтирован участок дорожного полотна. Сигнал о неудовлетворительном состоянии дороги поступил к нам в апреле этого года».

В рамках оперативного совещания также рассмотрели итоги реализации губернаторского плана «На Севере – Жить!» и программы реновации ЗАТО в Североморске. В этом году во флотской столице открыт новый бассейн. Всего капитально отремонтировано более 120 домов, более двух тысяч квадратных метров дорог, активно идёт ремонт кровель, фасадов, установка архитектурной подсветки на домах исторического центра.

Владимир Евменьков, глава ЗАТО г. Североморск: «Радует то, что на сегодняшний день в Североморске нет заброшенных зданий, но при этом имеются аварийные здания, которые находятся в собственности Министерства обороны. Мы совместно активно занимаемся этим вопросом».

По многочисленным обращениям родителей школу в Верхнетуломском посетили специалисты группы «Губернаторский контроль». Проверка подтвердила наличие постороннего запаха после проведения капитального ремонта в образовательном учреждении.

Губернатор поручил пересмотреть организацию учебного процесса и перевести учащихся Верхнетуломской школы в другое здание, не дожидаясь итогов проверки и повторных экспертиз.

