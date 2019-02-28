Уверенный «Шаг в будущее Арктики» делают юные северяне

«Шаг в будущее Арктики» - тема, объединяющая юных исследователей Арктики в Мурманской области. Научно-познавательная работа в этом направлении ведётся в нашем регионе весьма активно. Например, на базе Центра дополнительного образования «Лапландия» в Мурманске создан тематический клуб, где с юными исследователями встретилась глава региона Марина Ковтун. Ребята представили главе региона свои работы.

«Шагать в будущее юным изобретателям, новаторам, учёным помогают умные и терпеливые взрослые. Государственные и частные предприятия проявляют огромный интерес к профессиональным поискам молодёжи, предоставляют возможности для прохождения производственной практики студентам, - говорит Марина Ковтун, губернатор Мурманской области. - Оказывают поддержку в развитии детских проектов и творческих идей. Таких идей ребята предлагают немало. Я предлагаю ознакомиться с некоторыми проектами, авторы которых находятся здесь, в этом зале».

Анастасия Солдатова из Североморска тему выбрала актуальную именно для Кольского Заполярья - влияние деятельность предприятия «Атомфлот» на почву и растительность. Вся научно-исследовательская работа по её проекту проводится собственноручно под руководством наставников. В течение определенного времени необходимо делать забор проб, анализировать, фиксировать, а позже сравнивать показания сразу с нескольких удаленных друг от друга территорий.

«Это санитарно-защитная зона, зона наблюдения. Мы сравниваем показания с фоновыми точками, до которых влияние «Атомфлота» не распространяется, - поясняет суть своей работы Анастасия Солдатова, автор проекта. - Мы выявили, что предприятие «Атомфлот» не влияет на загрязнение окружающей среды по радиационному фактору. И это хорошо».

Уже два года при поддержке региональной Ассоциации полярников активно развивается детское арктическое движение. На базе Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия» успешно работает клуб «Юный полярник».

«У нас совместно с «Лапландией» создан клуб «Юный полярник», который тоже начал работать в этом направлении. Неплохо работают дети на уровне детского творчества, - говорит Геннадий Казанин, генеральный директор ОАО «МАГЭ». - Мы преследуем одну цель – научить детей исследовательской работе».

Клуб объединил школьников, интересующихся географией, экологией, историей освоения и перспективами развития Арктики. Ребят такая работа увлекает. «Я занимаюсь в клубе юных полярников. Мне там интересно, - рассказывает Дарья Игнашева, член клуба «Юный полярник». - Там проводятся познавательные занятия, на которых рассказывают об истории Арктики, её природе, её географии, истории, Мы иногда ходим на разные экскурсии».

Несмотря на юный возраст, ребята занимаются проектной деятельностью и даже представляют Мурманскую область на уровне страны. В прошлом году эти дети впервые побывали на Всероссийском слёте юных полярников «Наша планета» в Санкт-Петербурге, привезли награды в пяти номинациях, и даже завоевали кубок «За волю к победе».