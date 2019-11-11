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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)11.11.19 19:30

Уверенный «Шаг в будущее» делает юное поколение северян

С 11 по 16 ноября в Мурманской области состоится Региональный этап Соревнования молодых учёных Европейского Союза – Молодёжный научный форум Северо-Запада России «Шаг в будущее».

Форум «Шаг в будущее» традиционно собирает на территории региона молодых исследователей в возрасте от 9 до 19 лет из Мурманской области, Республик Карелия и Коми, города Санкт-Петербурга, Ненецкого автономного округа, Калининградской, Ленинградской и Архангельской областей, представляющих свои научно-исследовательские проекты.

«На форум поступили более 500 заявок, но не все прошли заочный отборочный этап и к очной защите были допущены только лучшие из лучших,  - отмечает Антон Дубовицкий, заместитель директора центра дополнительного образования «Лапландия». - Это 271 работа. Сегодня в «Лапландии» у нас проходит публичная защита мероприятия форума «Шаг в будущее». На публичную защиту приглашены обучающиеся мурманских научных обществ, для того чтобы получить исследовательские идеи, опыт публичных выступлений и, начиная с завтрашнего дня, у нас начинается программа мероприятий.

Уже второй год в рамках форума проводится Региональная бизнес-школа-выставка, направленная на развитие у школьников и студентов навыков научного предпринимательства, которые способствуют внедрению экономически перспективных разработок в области инженерных, естественных наук, математики и информационных технологий.

«Для оценки работ привлекается  консалтинг-жюри,  - сообщил Антон Дубовицкий, заместитель директора центра дополнительного образования «Лапландия». - Это представители региональных ведущих промышленных предприятий и компаний. Они дают своё экспертное заключение и в дальнейшем, если это исследование заинтересует, то они продолжают сотрудничество с участником конкурса».

В составе жюри форума примут участие специалисты из числа профессорско-преподавательского состава Московского государственного технического университета имени Баумана и других учебных заведений как столицы так и Мурманской области.

Молодые таланты на протяжении недели будут работать на мероприятиях форума. Специально для регионального этапа Соревнования молодых ученых Европейского Союза, одиннадцатиклассник гимназии № 5 города Мурманска Матвей Селяков создал приложение для мобильной платформы «Андроид»  под названием «Помощник школьника». С помощью программы можно узнать расписание уроков или домашнее задание. Скоро приложение будет адаптировано и для остальных платформ: iOS и Windows Phone (Виндовс фон).

«Это только начальный этап. Я хочу, чтобы это приложение стояло у каждого школьника в городе Мурманске, - говорит Матвей Селяков, участник форума «Шаг в будущее», - потому что это удобно, это помогает, это экономит время также классных руководителей, тех, кто занимается питанием в общеобразовательной организации, поэтому я хочу, чтоб это было везде».

А ученица 11-го  класса 9-й гимназии Анастасия Белевская занялась вопросом социальных функций среднего профессионального образования. Цель – помочь подростку остаться в сфере образования после 9-го  класса, определиться  с тем, как и где продолжить обучение и получить востребованную профессию для нашего региона.

Молодые исследователи неоднократно представляли нашу страну и на международных научных состязаниях в Чехии, Венгрии, Швеции, США. Четыре раза представляли Россию на Соревнованиях молодых ученых Европейского Союза. В сентябре этого года одиннадцатиклассник гимназии № 1 Илья Косолапов презентовал свою разработку модели навигационного тренажера для судов на международной выставке «ЭКСПО-НАУКА» в Абу Даби.

Благодаря высоким результатам юных исследователей региона Мурманск стал площадкой для проведения Соревнований молодых исследователей в Северо-Западном федеральном округе.

 

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