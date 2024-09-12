Десять тысяч километров, 6 маяков и 6 морей – именно столько в планах преодолеть и посетить у участников автопробега «Культура. Патриотика. Семья» из Самары. Конечной точкой в Мурманской области для автомобилистов стал Видяево.

Увидеть 6 морей и 6 маяков – такие планы на осенний сезон у участников автопробега «Культура. Патриотика. Семья» из Самары. Это не первое такое путешествие для четы Гвоздевых – уже трижды с севера на юг, с запада на восток они пересекали страну.

Цели поездки представителей Общественной палаты Самарской области не односложны. Делегация совершает автопробег по местам боевой славы, а итогом посещения городов станет медиапроект.

Людмила Гвоздева, руководитель автопробега, г. Самара: «В этот раз я планирую преодолеть больше 10000 километров. После Мурманской области есть план посетить все моря. Если успеем, то посетим и объединим в один фильм».

Самой северной точкой автопробега в черте Мурманской области стал закрытый посёлок, названный именем легендарного подводника, родившегося в Самарской области.

Наталья Рашева, председатель Общественной палаты Мурманской области: «Автопробег для того, чтобы мы могли обменяться какими-то культурными, семейными и патриотическими проектами. Делегация планирует продолжить автопробег в ЗАТО Видяево».

В ЗАТО участники акции передали в музей землю с места, где некогда стоял дом Фёдора Видяева.