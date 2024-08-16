Увидеть своими глазами: Эвелина Роянова из Мурманска стала свидетелем запуска ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-28»

89 школьников из разных регионов России побывали на старте ракеты-носителя с космической станции Байконур. Одной из участниц экскурсии стала Эвелина Роянова из Мурманска.

Для участия в проекте «Космическая экспедиция «Первых» девушка прошла большой конкурсный отбор, в рамках которого нужно было разработать проект по устранению проблемы космического мусора на орбите.

Победители и участники конкурса посетили ключевые объекты космодрома: монтажно-испытательный корпус, стартовый комплекс ракеты-носителя «Протон», комплекс «Гагаринский старт» и его командный пункт. Они также увидели дома, в которых жили Сергей Королев и Юрий Гагарин, макет орбитального корабля «Буран», музей космодрома, а также филиал Центра подготовки космонавтов и Аллею космонавтов.

Но самым главным событием для школьников стала уникальная возможность увидеть подготовку к запуску и пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с транспортным грузовым кораблем «Прогресс МС-28».