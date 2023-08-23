Увидеть своими глазами: от ужаса до прекрасного огорода в Шонгуе

Ранее редакция «Арктик-ТВ» рассказала о том, как обстоят дела на Первомайском рынке областного центра. Грибники и ягодники сетовали нам на неурожайный год. В этот раз наш корреспондент отправился в посёлок Шонгуй, чтобы узнать, а как поживают местные садовники-огородники.

Раньше на месте этого цветущего огорода были камни и трава по пояс, как говорит хозяйка участка Наталия Мирошниченко одним словом: «Ужас!».

За три года женщина вместе со своими родственниками и друзьями привела территорию в порядок. Так как участок был сложный, то пришла идея сделать его трёхуровневым. По середине раньше росла береза, но сохранить её не удалось. Теперь остался только пенёк.

Наталия Мирошниченко, садовник: «Очень даже симпатично смотрится. Только надо его довести до ума, но я как-нибудь им займусь. Такой местный арт-объект. Да. Поставлю вазу и посажу петунью и будет очень красиво».

У Наталии как в ботаническом саду: чем выше поднимаешься, тем больше диву даёшься от того, насколько всё компактно и разнообразно. Можно понять, что хозяйка участка больше всего любит цветы.

Наталия несколько раз отметила, что ожидает тёплую осень и это заметно по цветам.

На третьем уровне больше овощей, а на тропинках между грядками лежат ковровые дорожки, чтобы трава не росла, подмечает хозяйка. Так мы постепенно добрались до картофельных грядок.

Подходя к парнику, я пыталась угадать, а что там растёт. Была уверена, что кабачки, но это оказалось не так.

- Что это? Капуста?

Удивительно, что сорт один, а выросла на вид разная капуста.

На грядках можно увидеть и листья салата, которые встречаешь чаще на прилавках в магазине, но не на огороде.

Не так давно была построена теплица. Огурцы, помидоры, перцы, редиска - весь салатный набор в одном месте.

Екатерина, подруга Наталии, принимала участие в создании огорода. Как говорит девушка, много усилий, много сил сюда вложено. Ни одну лопату пришлось сломать, около 50 тележек камня вывезли. По специальности Катя штукатур-маляр и их дружба началась с ремонта в квартире Наталии.

Екатерина Алянова, подруга: «На коляске привозили песок, камни все вытаскивали, выравнивали».

- Сколько человек у вас тут было задействовано?

- Много. Мы знакомы 15 лет, мы по соседству живём, поэтому и её родственники помогали, её сестры был.

На месте, где мы стоим, в этом году построят беседку, чтобы после трудовых будней пожарить шашлык и отдохнуть на природе.

Знаете, что больше всего бросается в глаза на этом огороде? Конечно же DVD-диски. Это советские фильмы. Наталия Николаевна раньше любила их смотреть. Сейчас они используются для другой цели - защищаю клубнику от воробьев. Солнце отражается в диске и птицы не подлетают.

После посещения такого огорода начинаешь сомневаться, а действительно ли всё это можно вырастить в арктическом регионе. Но, как видите, да. Главное, заниматься этим с душой.