Увлекательная история мурманчанки, которая успела поработать на Первом телеканале, окончила школу диджеев и даже снимала кино – в «Вечёрке»

И в завершение выпуска – традиционный обзор свежего номера газеты «Вечерний Мурманск». О чём расскажут журналисты печатного издания завтра, зрители телеканала «Арктик-ТВ» узнают сегодня.

Этим летом в Мурманске небывалый размах ремонта дорог. Сверх намеченного ранее плана в городе отремонтируют ещё 27 участков улиц. Причём ремонтируют не только дороги, но и тротуары. На каких улицах ремонты в самом разгаре, а куда дорожники придут со дня на день, рассказывает своим читателям «Вечерний Мурманск».

Также «Вечёрка» рассказывает о семье мурманчан, в которой пятеро детей. Как со всеми управляются? Как успеть всех накормить-напоить-обиходить? О буднях счастливой многодетной семьи – в свежем выпуске «Вечернего Мурманска.

Мурманская телесваха вышла замуж на пляже в Германии, пишет «Вечерний Мурманск». Между прочим, это про нашу бывшую коллегу, которая работала на «Арктик-ТВ» и вела программу «Откажи, если сможешь». В свежей «Вечёрке» - увлекательная история мурманчанки, которая успела поработать на Первом телеканале, окончила школу диджеев и даже снимала кино.

В День Святой Вероники, 12 июля, любители и профессионалы фотодела отмечают как День фотографа. Мурманский фотограф Александр Степаненко с фотоаппаратом обошёл весь Кольский полуостров. Полжизни он провёл в походах и поездках, в которых было немало грустного и весёлого, трагичного и просто незабываемого. Своими историями известный фотограф поделился с читателями «Вечёрки».