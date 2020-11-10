Увлекательное фотопутешествие в музее

Одно из немногих мероприятий, которое можно сейчас посетить, фотовыставка «Россия. Полёт через века», открывшаяся в Мурманском областном краеведческом музее. Она познакомит посетителей с красотой природы и разнообразием жителей страны.

Два моряка увлеченно играют в шахматы на причалах в мурманском порту. Скоро им снова нужно будет выйти в море, а пока есть время расслабиться после тяжёлой вахты. Так их и запечатлел известный заполярный фотограф Виталий Новиков.

Татьяна Веретенникова, специалист по музейно-образовательной деятельности: «Выставка позволяет людям, не выезжая из дома, не выезжая из региона, увидеть всё разнообразие нашей страны, уголков нашей страны».

Выставка «Россия – полёт через века» собрала работы фотографов из разных уголков России. Красочные, неповторимые и запоминающиеся – каждый снимок здесь – произведение искусства. В своих работах любители и профессиональные фотографы запечатлели моменты из жизни обычных людей, яркие уголки природы и достопримечательности.

Татьяна Веретенникова, специалист по музейно-образовательной деятельности: «Возможно, увидев вот эти яркие фотографии, человек захочет сам туда попасть, попасть на праздник в Буряти, например, или приехать к нам в Заполярье».

Фотохудожники смогли отобразить всю многогранность многонациональной России. Идея единства большой страны – главный лейтмотив выставки. Совершить увлекательное фотопутешествие все желающие могут до 4 декабря в областном краеведческом музее.