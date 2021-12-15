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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)15.12.21 19:30

Увлекательные экскурсии вместо скучных презентаций – АО «Мурманэнергосбыт» приглашает студентов на свои объекты

Накануне на предприятии побывали будущие электротехники, третьекурсники строительного коллежа им. Момота

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Тем более, что на Северной котельной работают несколько выпускников учебного заведения. Для большого числа сотрудников АО «МЭС» колледж им. Момота – это альма-матер. А Юлия Васильевна Князева, преподаватель по профилю «монтаж, наладка и эксплуатация электрооборудования», непререкаемый авторитет и любимый педагог.

Юлия Князева, преподаватель Мурманского строительного колледжа им. Н.Е. Момота: «У них летом будет первая производственная практика. А сегодня мы посмотрели, что их ждёт на практике».

Юлия Васильевна работает в профессиональном образовании с 1989 года. Среди её воспитанников и главный энергетик предприятия Юрий Мигачев и бригадир электромонтёров Александр Соловьёв. Кстати, именно Александр Соловьев, как член молодёжного Совета предприятия, вызвался показать ребятам производство. Сегодня он для них экскурсовод, а завтра, возможно, коллега.

Третий курс для ребят- это своего рода рубикон. Они уже много что знают в теории, но мало что умеют делать на практике.

Для третьекурсников - это не просто увлекательная экскурсия, а знакомство с будущим местом работы. После получения диплома многие нацелены трудоустроиться на Северную котельную и в другие подразделения АО «Мурманэнергосбыт».

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